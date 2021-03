Este é o lugar onde é possível encontrar atualizações sobre o seu trabalho parlamentar.

Eurodeputada Monica Semedo tem novo site

Henrique DE BURGO Este é o lugar onde é possível encontrar atualizações sobre o seu trabalho parlamentar.

A eurodeputada independente Monica Semedo anunciou esta segunda-feira a criação do seu novo site. Na descrição do novo portal, a eurodeputada refere que este é o lugar onde é possível encontrar atualizações sobre o seu trabalho parlamentar, ligações às redes sociais e outras atividades. O site disponibiliza ainda, entre outras rubricas, o contacto com Monica Semedo. Atualmente disponível em inglês e luxemburguês, o portal deverá em breve juntar as versões em francês e alemão.

Recorde-se que Monica Semedo saiu recentemente do Partido Democrático (DP) alegando falta de apoio por parte da liderança partidária, depois de ter sido suspensa por 15 dias do Parlamento Europeu (entre final de janeiro e 11 de fevereiro), na sequência de acusações de assédio moral.

Xavier Bettel, Corinne Cahen e Charles Goerens sabiam do caso Monica Semedo há mais de um ano "Eu não sou vítima, fiz erros e assumo". É desta forma que a eurodeputada Monica Semedo iniciou a entrevista, esta segunda-feira à RTL.

A antiga jornalista e apresentadora da RTL, de origem cabo-verdiana, assumiu "erros" no tratamento dirigido aos três antigos colaboradores no Parlamento Europeu que bateram com a porta no ano passado, mas manteve-se no cargo, contrariado as pretensões do DP.

Apesar de independente, Monica Semedo continua a fazer parte do mesmo grupo parlamentar europeu do DP, o "Renew Europe", que é o terceiro maior grupo naquela assembleia, com 96 deputados de 22 países. Recentemente o antigo Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker saiu em defesa de Semedo pedindo que não se pise "alguém que já está na lama".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.