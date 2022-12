Em declarações ao Contacto, Isabel Wiseler-Lima acredita, no entanto, que o crime de corrupção não é comum no Parlamento Europeu.

Qatargate

Eurodeputada luxemburguesa diz-se "extremamente chocada" com alegações de corrupção

Telma MIGUEL

Eleita em 2019 como eurodeputada pelo Partido Social Cristão, Isabel Wiseler-Lima refere que o escândalo do qual tomou conhecimento pelos jornais, há quinze dias, a deixou “extremamente chocada” e que esse é o espírito que se vive dentro da instituição quando se soube que a vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili tinha sido detida.

Nas primeiras notícias que começaram a sair na imprensa belga, “nem tinha ainda sido feita a ligação com a Comissão de Direitos Humanos”. A eurodeputada de origem portuguesa é membro da comissão de Direitos Humanos e foram as suspeitas de que havia ligações entre a defesa de Eva Kaili do Qatar como um país que estava a avançar na questão de direitos humanos que provocou consternação entre os eurodeputados. Alegadamente - segundo a tese da procuradoria belga que levou à detenção de Kaili, do seu namorado, e de um ex-eurodeputado -, o Qatar estaria a pagar por baixo da mesa para ver aprovada legislação europeia que favorecessem este país do Golfo.

Ao todo as autoridades belgas apreenderam 1,5 milhões de euros em notas, em vários endereços, que serviriam para subornar responsáveis políticos em Bruxelas.

“O Parlamento Europeu tem regras de transparência excelentes”

Wiseler-Lima salienta, no entanto, que não conhecia Eva Kaili, e que esta eurodeputada de nacionalidade grega, tem direito à presunção de inocência, como qualquer pessoa acusada de um crime até ser declarada culpada em tribunal. E apesar de o crime - que o namorado de Kaili, o assessor parlamentar Francesco Giorgi, e o ex- eurodeputado socialista Antonio Panzeri já confessaram -, Wiseler-Lima acredita que as práticas ilegais na instituição são a exceção e não a norma. “Isto custou-me muito porque o Parlamento Europeu é essencialmente transparente”, disse ao Contacto.

O modo de funcionamento permite, disse, “seguir em direto o trabalho das Comissões”. “O Parlamento Europeu tem regras de transparência excelentes. Não haverá muitas instituições no mundo com este rigor”, sublinhou. Mas salienta, que por muita transparência que haja, “é impossível evitar completamente que as pessoas cometam crimes, tal como isso é impossível na sociedade em geral. E é de um crime de corrupção que se trata”, defende.

O PE está de momento a fazer uma revisão das regras por que se rege, tendo a presidente da instituição, Roberta Metsola, afirmado que não irá ficar uma pedra por virar e que “o Parlamento não está à venda”.

Wiseler-Lima, que faz parte do grupo dos democratas cristãos, PPE (Partido Popular Europeu), refere que é um bom momento para fazer essa revisão.

Entre outras coisas, foi decidido pelo PPE, na sequência do Qatargate, a suspensão, enquanto não estiverem concluídas todas as averiguações judiciais, das resoluções urgentes em política externa.

Isabel Wiseler-Lima explicou ao Contacto, que as “resoluções urgentes” são um mecanismo que permite tomar posições expeditas sobre assuntos que exigem uma resposta rápida, como por exemplo a condenação de uma decisão, como o

que acontece com a repressão no Irão. A decisão do PPE surgiu quando um seu membro, o deputado checo Tomáš Zdechovský, se preparava para apresentar no plenário uma resolução urgente sobre um ativista do Bahrein condenado a perpétua. Essa resolução lavrada por Zdechovský defenderia que a posição do Bahrein era correta. Para evitar um ‘Bahreingate’, o PPE decidiu que por enquanto deixaria de participar nas resoluções urgentes sobre política externa.

Isabel Wiseler-Lima salienta que há muito tempo que o seu grupo tenta recuperar o “espírito original” destas resoluções. O processo normalmente começa a um domingo e votação final é dias depois, depois de trabalho intenso. “É um instrumento extremamente importante”, entende, que foi sendo desviado porque “há a tendência de se meter várias coisas no texto a ser votado, o que desvirtua o caráter original de ser sobre um tema muito específico sobre o qual o PE deve emitir uma posição com brevidade”.

Libertação de Eva Kaili decidida hoje

Ainda esta manhã, Eva Kaili será ouvida por um juiz belga para ser determinado se ficará em prisão preventiva ou se poderá aguardar julgamento em liberdade.

O advogado de Kaili depois de ter esta quarta-feira passado quatro horas com a sua constituinte na prisão, disse que ela se sente traída pelo namorado e continua a manter a sua inocência no pagamento de “luvas” pelo Qatar.

Entretanto, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, defendeu a criação de uma autoridade europeia que serviria de superviso de ética com funções de vigilância sobre as três instituições: a Comissão, o Conselho e o Parlamento. A Comissão lançou esta semana uma investigação interna aos seus comissários, depois de um antigo comissário europeu das Migrações, o grego Dimitris Avramopoulos, (que pertencia à equipa do luxemburguês Jean-Claude Juncker) ter admitido que recebeu honorários da Fight Impunity, uma associação que se julga ser a fachada por onde o dinheiro de países terceiros (pelo menos Qatar e Marrocos) chegava às mãos dos políticos a corromper.

Avramapoulos é um dos candidatos ao lugar de representante da União Europeia para os países do Golfo.

