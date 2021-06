Dinamarca já confirmou 29 casos associados à competição e noutras cidades que têm acolhido os jogos do campeonato europeu o número de casos subiu. O organismo de saúde da ONU pede respostas rápidas para conter novas transmissões.

OMS preocupada com alívio de restrições sanitárias nos jogo do Euro

Dinamarca já confirmou 29 casos associados à competição e noutras cidades que têm acolhido os jogos do campeonato europeu o número de casos subiu. O organismo de saúde da ONU pede respostas rápidas para conter novas transmissões.

Imagens de estádios cheios de adeptos, sem máscara e sem distanciamento, e registo de aumento de casos covid nas cidades que têm acolhido os jogos do Euro2020 estão a fazer soar os alertas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) manifestou, esta terça-feira, preocupação com a flexibilização das restrições em alguns dos países anfitriões do Euro2020 e apelou a respostas rápidas após a subida do número de casos de covid-19 em algumas cidades onde se situam os estádios que têm sido palco dos jogos.

"Em algumas das cidades anfitriãs, os casos covid-19 já estão a aumentar nas áreas onde se disputam jogos", afirmou à AFP Robb Butler, diretor executivo da OMS Europa.

Sem nomear cidades ou países específicos, o representante do organismo disse estar particularmente preocupado "que alguns estádios que acolhem o torneio estejam atualmente a aumentar o número de espectadores autorizados a assistir a um jogo".

A OMS Europa apela às cidades anfitriãs, onde estão as zonas onde o contágio está a aumentar, para agirem rapidamente. "Precisamos de agir rapidamente (...), expandindo os testes e a sequenciação, intensificando o rastreio de contactos e acelerando a vacinação entre as pessoas vulneráveis e em maior risco", alertou Robb Butler

Dinamarca já detetou 29 casos associados aos jogos do Euro

Na Dinamarca, já foram detetados 29 casos relacionados com os jogos do Euro que decorrem em Copenhaga, anunciaram as autoridades de saúde do país esta terça-feira, citadas pela agência.

Estes casos, dizem os organismos dinamarqueses, referem-se a situações "em que a pessoa já estava doente durante o jogo ou foi infetada durante o jogo. Em teoria, poderão haver mais pessoas infetadas", afirmou a responsável de saúde, Anette Lykke Petri, em conferência de imprensa.

No país nórdico, a capacidade foi aumentada para 25.000 espectadores a partir e 17 de junho, em comparação com os 16.000 inicialmente previstos.

Em Budapeste, o estádio está a funcionar com a sua plena capacidade, com mais de 67.000 lugares.

As autoridades britânicas anunciaram na terça-feira que mais de 60.000 espectadores seriam permitidos em Wembley para as meias-finais e final do torneio, contra os 22.500 e 40.000, respetivamente, inicialmente previstos.

A UEFA tinha pedido a Londres que aliviasse as restrições de viagem relacionadas com a covid-19 para 2.500 VIPs esperados para a final a 11 de julho.

O organismo responsável pela competição também já excluído da organização duas cidades, Dublin e Bilbao, considerando as suas lotações demasiado baixas.

Entre as cidades anfitriãs do Euro2020, São Petersburgo, em particular, relatou um aumento de casos nos últimos dias, enquanto em Sevilha a tendência é descendente, por exemplo.

Em Roma, as autoridades italianas asseguram que nenhum caso de covid-19 detetado está ligado à competição.

A OMS tem feito apelos constantes à prudência nos jogos do Euro2020 e tinha emitido recomendações específicas para a competição.

"Estamos longe de estar fora de perigo", advertiu Hans Kluge, diretor da região da Europa, que inclui 53 territórios, alguns dos quais estão na Ásia Central, no início de junho.

Variante Delta soma-se às preocupações

Os alertas da OMS em relação ao campeonato europeu são reforçadas pela disseminação da variante Delta (associada à Índia), que é apontada como sendo 60% mais contagiosa que a variante Alfa (do Reino Unido) e que se está a espalhar rapidamente pelos países.

Na semana passada a Organização Mundial de Saúde revelou preocupações com a disseminação desta variante, considerando que se está a tornar cada vez "mais proeminente".

Na habitual videoconferência de imprensa sobre a evolução da pandemia da covid-19, o diretor-executivo do Programa de Emergências em Saúde da OMS, Mike Ryan, disse que a variante - em circulação já em mais de 90 países- "está a tornar-se mais proeminente e dominante em algumas partes" do mundo.

"E isto é preocupante, dada a informação que temos sobre a sua transmissibilidade", afirmou, citado pela agência Lusa.

No Reino Unido, onde esta estirpe já é dominante, a última fase do plano de desconfinamento, prevista para 21 de junho, vai ser adiada por quatro semanas, até 19 de julho, devido ao risco de "milhares de mortes".

Esta variante, que já representa mais de 60% dos novos casos de covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo também é apontada como a causa da subida do número de infetados na região, que é mais de metade do total nacional.



Na mesma videoconferência de imprensa da OMS, os peritos sublinharam que a pandemia da covid-19 ainda é muito dinâmica, devido às variantes em circulação, e que são necessários mais dados para determinar a eficácia das vacinas contra as estirpes do SARS-CoV-2 consideradas de preocupação, recomendando a manutenção das medidas e restrições sanitárias atuais.



Apesar disso, o organismo apela à aceleração da vacinação a nível global, para proteger os mais vulneráveis, uma vez que até à data as vacinas se têm revelado eficazes na proteção contra as outras variantes.

com agências

