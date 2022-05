A investigação, que envolve quase 400 pastores, voluntários, educadores e abrange mais de 700 vítimas, tornou-se público em 2019 fruto das investigações de dois jornais do Texas.

EUA. Principal igreja protestante divulga lista de alegados agressores sexuais

Responsáveis da principal igreja protestante dos EUA - a Convenção Baptista do Sul - divulgaram na quinta-feira um documento de 205 páginas que enumera os membros acusados de abuso sexual.

A lista chega dias depois de um relatório de investigação independente ter concluído que a igreja se dedicou durante anos a encobrir os casos de agressões sexuais. "A lista está a ser tornada pública pela primeira vez e é um passo inicial, mas importante, na abordagem do flagelo do abuso sexual e na implementação da reforma na Convenção", disse a Convenção Baptista do Sul em comunicado.

O documento, que existe desde 2007, foi mantido em segredo por membros da igreja. Apesar do conhecimento desta lista, não terão sido tomadas as devidas medidas para garantir que os nomes mencionados já não ocupassem posições importantes, diz o relatório.

Em alguns casos, os nomes dos suspeitos ou outros detalhes foram apagados. Os nomes das vítimas não estão listados, mas a sua idade é frequentemente indicada e há agressões sexuais relatadas que envolvem crianças de cinco anos.

Segundo o relatório, as alegadas vítimas de agressões sexuais e aqueles que procuraram denunciá-las dentro da igreja enfrentaram "resistência, obstrução e mesmo hostilidade total" por parte dos membros do comité executivo, durante quase duas décadas.

Na quinta-feira, a Convenção Baptista do Sul disse que esperava "que as igrejas utilizassem proativamente esta lista para proteger e cuidar dos mais vulneráveis entre nós".

O escândalo, que envolve quase 400 pastores, voluntários, educadores e abrange mais de 700 vítimas, tornou-se público em 2019 fruto das investigações de dois jornais do Texas.

A Convenção Baptista do Sul, com uma rede de milhares de igrejas, tem mais de 15 milhões de membros, na sua maioria no sul dos Estados Unidos.

