O mundo já não se divide só entre quem foi ou não vacinado contra a covid-19. Estamos cada vez mais no ranking das vacinas eleitas e das vacinas pária.

Opinião Sociedade 3 min.

Noites íntimas com Bruce só para vacinados

Um vídeo de humor circulava há meses com um jovem de sotaque muito posh, British, a perguntar qual a vacina contra a Covid-19 que tínhamos tomado. A dele, claro, era de "Oxford", vulgo para AstraZeneca, que deixou cair a origem logo após os primeiros casos de tromboses terem sido diagnosticados. Mas aquilo que o Guardian chamou esta semana de "inveja de vacina" é muito mais complexo do que uma mera disputa entre selfies de braço Pfizer ou Moderna à mostra no recobro nos países do norte.

Bruce Springsteen regressa aos palcos nos Estados Unidos. Springsteen on Broadway, a 26 de Junho, estará condicionado por acesso restrito. Os detentores de bilhete para o concerto têm de mostrar que receberam uma das três vacinas contra a Covid-19: duas doses da Pfizer ou Moderna, ou uma da Johnson & Johnson. Estas são as vacinas aprovadas pela FDA (US Food and Drug Administration) nos EUA.

O concerto, promovido como "uma noite íntima com Bruce, a sua guitarra, um piano e as suas histórias", exclui vacinados com a AstraZeneca que não foi (ainda?) aprovada nos EUA, mas que é uma das mais tomadas no Canadá, no Reino Unido e por toda a UE. Ironicamente, isto acontece no momento em que a UE divulgou a abertura de fronteiras a turistas dos EUA que apresentem teste PCR negativo ou prova das (quatro) vacinas.

A UE anunciou o Certificado Digital Covid que permite aos cidadãos circularem entre estados-membros provando ter 1) um teste PCR negativo ou 2) recuperado de covid-19 ou 3) uma ou duas doses das vacinas aprovadas pela UE (exclui as vacinas russa ou chinesas). Ora isto discrimina substancialmente cidadãos da Hungria, um país da UE cuja população tem sido vacinada com a Sputnik V, num acordo bilateral, à margem da União, com a Rússia. Mas estas decisões podem ser revogadas por cada estado-membro.

A Grécia, por exemplo, aceita cidadãos vacinados com a russa Sputnik V ou as chinesas Sinopharm ou Sinovac, apesar de estas ainda não terem sido aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. Tenho amigos vacinados na China há meses que vão ter de apresentar um teste PCR ao entrar na Europa porque a UE não aprovou a Sinovac. É caso para dizer que, hoje, a livre circulação na UE, garantida nos seus Tratados, parece o acesso a um concerto do Bruce Sprinsgteen: é para quem pode e não é para todos.

Cuba divulgou os resultados da fase 3 da vacina Abdala, demonstrando, com três doses, 92,8% de protecção contra doença grave de covid-19. A notícia chegou dias depois de a eficácia da outra vacina, Soberana, ter sido de 62%. O país decidiu não aderir ao Covax, acordo da OMS e países ricos para distribuição de vacinas no Sul Global, e desenvolver as suas próprias vacinas. Explica a Reuters: "Especialistas dizem que esta poderia ter sido uma aposta arriscada, mas parece vir a render benefícios, colocando Cuba numa posição que lhe permite apurar a sua reputação científica, gerando divisas necessárias por meio de exportações e fortalecendo a campanha de vacinação em todo o mundo." Argentina, Jamaica, México, Vietname e Venezuela já expressaram interesse em adquirir a vacina cubana.

Mas enquanto essas vacinas não forem aprovadas a norte, os cidadãos com elas vacinados, apesar de estarem protegidos contra o coronavírus, serão impedidos de usufruir do seu "passaporte" imunitário. Se antes havia países na lista de nacionalidades a quem era permitido privilégios de acesso a vistos ou à livre circulação, sobretudo de sul para norte, agora a disputa das farmacêuticas veio revelar-nos uma nova espécie de apartheid: o das vacinas eleitas e vacinas pária.



(Autora escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

Raquel Ribeiro, entre a América Latina e a Escócia Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e em Inglaterra. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. É professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo. Escreve às quartas-feiras.

