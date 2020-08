Uma investigação do jornal inglês The Guardian a documentos obtidos por hackers mostra que a gigante tecnológica forneceu dados de utilizadores de extrema-direita. Mas nalguns casos não chegou a banir estes utilizadores das plataformas.

EUA. Google forneceu dados da extrema-direita às forças policiais

Catarina OSÓRIO Uma investigação do jornal inglês The Guardian a documentos obtidos por hackers, o chamado dossier "BlueLeaks", mostra que a gigante tecnológica forneceu dados de utilizadores de extrema-direita. Mas nalguns casos não chegou a banir este utilizadores de serviços como o YouTube ou Gmail.

O jornal inglês The Guardian examinou os documentos obtidos pelos hackers através de um servidor de uma empresa no Texas que era utilizada pelas forças de segurança americanas.

O dossier "BlueLeaks" revela que a Google forneceu dados de utilizadores de extrema-direita às autoridades mas nem sempre baniu os utilizadores dos seus serviços. Os utilizadores em causa utilizaram linguagem que apelava à violência, terrorismo e mensagens extremistas. Segundo o Guardian, o dossier extenso contém dezenas de milhares de páginas de mais de duzentas agências de forças de segurança entre 1996 e 2020.

Os documentos estão associados com o Northern California Regional Intelligence Center (NCRIC), que compõe uma rede de agências criadas após o 11 de setembro de forma a facilitar a comunicação entre as autoridades estatais, federais e locais.

Zuckerberg admite que Facebook estava atrasado na luta contra a desinformação O fundador da plataforma digital Facebook, Mark Zuckerberg, reconheceu que a empresa estava "atrasada" na luta contra as interferências ocorridas durante as presidenciais norte-americanas de 2016 mas garantiu "proteção integral" nas próximas eleições.

Neles pode ler-se que a empresa forneceu dados de utilizadores individuais, incluindo os nomes reais, morada, números de cartões de crédito, endereços de Gmail e outras caixas de correio, hiperligações de canais de YouTube, bem como os endereços IP e as horas exatas dos logins mais recentes. Nalguns casos, também foram incluídas cópias de comentários feitos pelos utilizadores, por exemplo no YouTube.

Num dos vídeos banidos da plataforma um dos utilizadores discutia métodos de produção de explosivos. Mas o Guardian verificou ao mesmo tempo que a conta do utilizador em causa continua ativa bem como alguns comentários do mesmo até à data deste artigo. Um outro utilizador com conta ainda ativa no Google, colocou ameças de teor racista e violência contra as forças policiais em vários vídeos. O dossier mostra também que alguns utilizadores conseguiram contornar as expulsões do YouTube, mantendo os acessos ativos noutros serviços Google.

Nos documentos há também dados de utilizadores que indiciam pensamentos suicidas, auto-mutilação ou outros problemas mentais.













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.