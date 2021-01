Horas após o regresso dos EUA ao Acordo de Paris, John Kerry e o comissário europeu Frans Timmermans discutem a participação dos dois blocos na COP26, em Glasgow, a grande conferência de ação climática.

EUA e UE juntam forças. Os czares do clima da Europa e dos EUA têm primeira reunião esta tarde

Numa declaração conjunta, Timmermans, responsável pelo Pacto Ecológico Europeu, e Josep Borrell, representante europeu para as relações externas, consideraram que "a crise climática é o maior desafio dos nossos tempos e só pode ser resolvida se combinarmos as nossas forças. A ação climática é a nossa responsabilidade coletiva global. A COP26, em Glasgow, neste mês de novembro, será um momento crucial para aumentar a ambição global e usaremos as próximas reuniões dos G7 e dos G20 para trabalhar nisso. Estamos convencidos que se todos os países se juntarem numa corrida global às emissões zero, todo o planeta ganhará".



Foi John Kerry quem assinou o Acordo de Paris, em 2015, em nome dos Estados Unidos, como secretário de Estado do então presidente Barack Obama. É considerado como um dos nomes fundamentais na diplomacia para garantir a adesão de mais países e elevar a ambição dos que ainda não submeteram as suas NDC (Contribuições Determinadas Nacionais), que são os compromissos sobre a data e o processo de adesão à neutralidade carbónica.

A escolha de Kerry para o cargo de Enviado Especial para o Clima na administração Biden foi acolhida com entusiasmo pelos políticos e diplomatas internacionais, bem como pelas associações ambientalistas. Esta quarta-feira, entre as várias ações executivas que reverteram decisões da administração de Donald Trump, Joe Biden, tal como prometido, assinou um pedido de regresso ao Acordo de Paris.

Em dezembro de 2020, a União Europeia submeteu a sua NDC (como bloco) ao secretariado da UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), o braço da ONU dedicado às alterações climáticas. No documento, a União Europeia comprometeu-se a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% em 2030 e a atingir a neutralidade de emissões em 2050.

Decorrem ainda negociações para aprovação da Lei do Clima europeia, onde os países estarão obrigados a cumprir as metas mínimas definidas.

