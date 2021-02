Jill Biden fez questão de visitar Lisboa, em 2016, e para "honrar os portugueses" posou com a camisola das Quinas, vencedora do Euro 2016, junto do então embaixador dos EUA em Portugal. Veja a foto.

EUA. Como a mulher do Presidente Joe Biden ficou fã de Portugal

Jill Biden fez questão de visitar Lisboa, em 2016, e para "honrar os portugueses" posou com a camisola das Quinas, vencedora do Euro 2016, junto do então embaixador dos EUA em Portugal. Veja a foto.

No dia a seguir à tomada de posse de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos, Robert Sherman, antigo embaixador norte-americano em Portugal, publicou uma foto antiga no Facebook em que posa com agora primeira-dama Jill Biden, a segurar sorridente a camisola da seleção portuguesa que venceu o Euro 2016. Foi deste modo que o mais famoso embaixador dos EUA em Portugal deu os parabéns ao novo casal presidencial, no dia 21 de janeiro.



Robert Sherman recorda ao Diário de Notícias como a camisola da seleção, autografada por todos os jogadores, acabou nas mãos da mulher de Joe Biden.

"A Dra. Biden fez uma paragem em Portugal em 2016 a caminho de uma viagem a África. Tinha ouvido dizer muitas coisas boas sobre Portugal e estava ansiosa por visitar o país", contou Sherman ao jornal português.

Como a visita de Jill Biden “aconteceu pouco depois de a seleção nacional ter ganho o Europeu, expliquei-lhe o quanto aquela vitória tinha significado para as pessoas em Portugal e para a psicologia da nação", relata o antigo embaixador dos EUA colocado em Lisboa por Barack Obama, em 2014, e que se tornou famoso em Portugal pelo grande apoio que deu à seleção portuguesa nesse Europeu.

"Estou impressionada com Portugal"

Da primeira vez que publicou a foto com Jill Biden no seu Facebook, em 2016, o Diário de Notícias recorda que Robert Sherman escreveu como a primeira-dama dos EUA gostou da capital portuguesa. "Foi um prazer parar em Lisboa a caminho de África. Tive a oportunidade de ver a cidade e de visitar a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos. Estou tão impressionada com Portugal", declarou Jill Biden na ocasião.

Uma curta visita, mas que marcou a mulher do presidente dos EUA que ficou “muito impressionada com os portugueses” e, por isso, aceitou de imediato posar com Robert Sherman “com a camisola autografada que a seleção nacional portuguesa me deu quando se preparava para embarcar no avião, como forma de honrar o povo português", disse o diplomata ao Diário de Notícias.

O antigo embaixador norte-americano não tem dúvidas: "É seguro dizer que ela gostou do tempo que passou em Portugal."

A camisola da seleção portuguesa vencedora do Euro 2016 está autografada por todos os jogadores que fizeram questão de a oferecer ao então embaixador pelo grande entusiasmo e apoio que lhes deu durante o Europeu. Nas redes sociais, Sherman que agora vive nos EUA e é um advogado conhecido em Boston ia partilhando fotos suas com a bandeira de Portugal e mensagens de encorajamento à equipa das Quinas.

