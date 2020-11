EUA. Cada vez mais pessoas preocupadas com as alterações climáticas decidem não ter filhos

De acordo com investigação, 6% dos pais inquiridos mostram-se arrependidos de ter dado continuidade à sua família, temendo por um possível "apocalipse climático".

As pessoas preocupadas com a crise climática estão a decidir não ter filhos devido ao receio de que os seus descendentes tenham de enfrentar "um apocalipse climático", de acordo com o primeiro estudo académico revisto por pares sobre a questão.



O estudo, publicado na revista Climatic Change, não encontrou qualquer diferença estatisticamente significativa entre as opiniões de mulheres e homens, embora as mulheres constituíssem três quartos dos inquiridos.

"É uma janela sem precedentes para a forma como [algumas pessoas] pensam e sentem o que muitos consideram ser a decisão mais importante nas suas vidas", disse Schneider-Mayerson, um dos autores do estudo.

A investigação mostrou ainda que as pessoas mais jovens estão mais preocupadas com o impacto climático que os seus filhos teriam no mundo do que os mais velhos, e que a adopção era vista como uma alternativa potencial a ter filhos biológicos.

O estudo indicou que os receios relacionados com o clima para as vidas dos seus filhos estavam enraizados numa visão profundamente pessimista do futuro.

Dos 400 inquiridos que ofereceram uma visão do futuro, 92,3% eram negativos, 5,6% eram mistos ou neutros, e apenas 0,6% eram positivos. Schneider-Mayerson disse considerar que as opiniões pessimistas defendidas se encontravam todas dentro do leque de possibilidades, se não necessariamente o resultado mais provável para aquele que será o futuro do clima.

Os investigadores entrevistaram 600 pessoas com idades compreendidas entre os 27 e os 45 anos que já estavam a considerar as preocupações climáticas nas suas escolhas reprodutivas e descobriram que 96% estavam muito ou extremamente preocupadas com o bem-estar das suas potenciais futuras crianças num mundo que atravessa alterações climáticas.

Os inquéritos foram respondidos em anonimato para que houvesse a maior conforto em partilhar as suas opiniões. Entre os testemunhos, podem ler-se afirmações como as de uma mulher de 27 anos que disse que não conseguia "em boa consciência trazer uma criança para este mundo e forçá-la a tentar sobreviver ao que podem vir a ser condições apocalípticas". "A mudança climática é o único factor que me leva a decidir não ter filhos biológicos. Não quero dar à luz filhos num mundo moribundo [embora] eu queira muito ser mãe", afirmou outra mulher de 31 anos.

A investigação também descobriu 6% dos inquiridos confessaram sentir algum remorso por terem tido filhos.

Quanto à preocupação da pegada de carbono deixada pelos descendentes contribuir para a aceleração da problemática ambiental, apenas 60% das pessoas inquiridas se mostraram muito preocupadas.

"Os receios sobre a pegada de carbono de ter filhos tendem a ser abstractos e secos", disse ao the Guardian, Matthew Schneider-Mayerson, do Yale-NUS College em Singapura, que liderou o estudo. "Mas os receios sobre as vidas das crianças existentes ou potenciais eram realmente profundos e emocionais. Era muitas vezes de partir o coração ao passar pelas respostas".

O número de pessoas que incluíam as alterações climáticas nos seus planos reprodutivos era susceptível de aumentar, disse Schneider-Mayerson, à medida que os impactos do aquecimento global se tornavam mais óbvios. "Para abordar esta questão, precisamos realmente de agir imediatamente para abordar a causa raiz, que é a própria mudança climática", disse ele.

Contudo, disse que era necessária mais investigação sobre um grupo mais diversificado de pessoas e em outras partes do mundo. O grupo auto-seletivo do estudo vivia todos nos EUA e eram em grande parte brancos, mais instruídos e liberais.



Anteriormente, as sondagens de opinião do público em geral indicavam que as pessoas estavam a ligar a crise climática e a reprodução, tendo uma sondagem em 2020 descoberto que entre os cidadãos norte-americanos de 18 a 44 anos sem filhos, 14% citaram as alterações climáticas como uma "razão principal" para não terem filhos.

Em 2019, dezenas de mulheres no Reino Unido disseram que estavam a iniciar uma "greve de nascimento" até que a crise climática fosse resolvida.

