EUA aprovam 'spray' nasal para depressão grave

Seis pessoas morreras durante os ensaios clínicos mas regulador norte-americano diz que medicamento é seguro.

As autoridades de saúde norte-americanas aprovaram o lançamento de um novo antidepressivo, apresentado como revolucionário no tratamento da depressão grave, e que será comercializado sob a forma de 'spray' nasal. Esta segunda-feira, a agência reguladora do medicamento dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA), deu 'luz verde' à venda de escetamina, "prima química" da cetamina, há muito estudada para o tratamento da depressão. A aprovação surge após a morte de seis pessoas na fase de testes do medicamento.

O novo medicamento vai ser vendido nos Estados Unidos sob o nome de Spravato, produzido pelo laboratório Janssen, que agrupa as atividades farmacêuticas da Johnson & Johnson. Segundo escreve a CNN, os pacientes que poderão utilizar o novo tratamento terão de ter tentado pelo menos dois tratamentos sem sucesso.

Segundo os especialistas, o último grande desenvolvimento no tratamento da depressão foi há cerca de 30 anos, quando a fluoxetina, inicialmente comercializada com o nome "Prozac", foi lançada no mercado. A escetamina - principal molécula do novo medicamento - poderá ser particularmente eficaz no tratamento de pensamentos suicidas.

Os ensaios clínicos incluíram pacientes com depressão resistente a tratamentos convencionais, mas seis pacientes morreram durante esta fase, três de suicídio. Os especialistas da agência americana afirmam, contudo, que é difícil provar que estas mortes foram provocadas pela toma do medicamento e reitera que este tem vantagens.



"A nossa ampla investigação sobre o 'spray' nasal de escetamina demonstrou um perfil positivo de risco-benefício para adultos com depressão resistente ao tratamento", defendeu o responsável pelas terapias no domínio das neurociências da Janssen, Husseini K. Manji, à agência France Press (AFP).

Ainda de acordo com Janssen, o medicamento atua mais rapidamente que outros antidepressivos, pelo que os pacientes poderão ver resultados mais rapidamente. De acordo com a imprensa norte-americana, os tratamentos atualmente disponíveis para estados depressivos falham entre 30 a 40% dos pacientes.

Efeitos secundários fortes

Devido à elevada lista de efeitos secundários os pacientes terão de ser monitorizados pelos profissionais de saúde pelo menos duas horas após a toma. A escetamina, também conhecida como "Special K" ou "Kit Kat", intensifica as perceções sensoriais, mas ao mesmo tempo pode levar a um sentimento de dissociação entre o corpo e a mente.

De acordo com o laboratório que vai distribuir o medicamento, esse efeito foi observado durante os testes clínicos menos de uma hora após a ingestão, quando os pacientes ainda estavam sob supervisão médica. Mas, o efeito terá desaparecido no mesmo dia.



Ainda assim, Kim Witczak, representante dos consumidores na FDA, votou contra a autorização da comercialização do produto, após a morte do seu marido. "Eu não posso votar em algo cujos benefícios não compensam em larga escala e comprovadamente os potenciais riscos, como sedação, dissociação, ou a perda de cognição ou memória, em particular os resultados clínicos extremamente limitados", afirmou Witczak à AFP.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão, uma doença que limita severamente a capacidade de levar uma vida diária normal, mas cuja gravidade é muitas vezes subestimada ou confundida com depressão temporária. Os casos mais graves podem levar ao suicídio, que é, segundo a organização, a segunda causa de morte entre os 15 e os 29 anos.

