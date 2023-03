Ao longo do tempo, muitas raparigas disseram ser Maddie, a menina inglesa que desapareceu no Algarve em 2007. A última foi uma jovem polaca. Um caso bizarro, com alguns contornos sórdidos.

Sociedade 12 min.

Mistério

"Eu sou a Maddie". As raparigas que disseram ser a menina desaparecida

Luís Pedro Cabral Quase 16 anos sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, só há um suspeito do seu rapto e do possível homicídio da menina, que em Maio, se estiver viva, fará 19 anos. O alemão Christian Bruckner cumpre pena na Alemanha, mas no caso Maddie não foi acusado de nenhum crime. Ao longo do tempo, muitas raparigas disseram ser Maddie. A última foi uma jovem polaca. Um caso bizarro, com alguns contornos sórdidos.

3 de Maio de 2007, Lagos, Algarve. Nesta altura, nem os dias são tão longos, nem o Algarve está assoberbado de turistas, como no Verão. Quando anoiteceu, fazia silêncio no empreendimento turístico Ocean Club, na praia da Luz. O aldeamento estava longe de lotado, nesta altura. Havia gente no restaurante Tapas. Um animado grupo de ingleses, ali de férias, desafinavam aquele silêncio de resort fora da época. Não eram propriamente o protótipo 'hooligan' dos turistas britânicos que invadem o Algarve no Verão, daqueles que bebem até cair numa ruela de Albufeira ou que causam desacatos na noite algarvia.

Esta é a época do turismo familiar, que procura o sossego num paraíso à beira-mar. O grupo era composto por nove adultos, presença assídua no Tapas desde o dia da sua chegada ao Ocean Club, a 28 de Abril. Desse grupo faziam parte Gerry e Kate McCann, ambos britânicos, ambos médicos. Kate era anestesista e médica de clínica-geral. Gerry, cardiologista no Glenfiel General Hospital, em Leicester, Inglaterra, onde o casal vivia com os seus três filhos: Madeleine, que no dia 12 de Maio cumpriria quatro anos. E os gémeos Sean e Amelie, com dois anos.

Naquela noite, como já havia acontecido, a menina e os irmãos dormiam no seu quarto, no apartamento G5A do Ocean Club, onde os McCann estavam alojados, a pouco mais de 50 metros do restaurante, junto à piscina do aldeamento. Do restaurante, não era possível ver o apartamento por causa de um toldo, para resguardar do vento quem ali se encontrava. De tempo a tempo, os pais, ou até mesmo um dos amigos, revezavam-se para se inteirar que as crianças estavam bem.

Kate e Gerry tinham deixado a porta de correr do apartamento destrancada – que dava para o jardim, defronte para o restaurante -, para poder entrar por ali para o apartamento, para o quarto onde dormiam as crianças. Maddie, como os pais lhe chamavam, nessa noite usava um pijama rosa. Gerry, conforme confirmaram todos os presentes no restaurante, deslocou-se ao apartamento pelas 21h00. Um amigo fez o turno das 21h30.

Por volta das 22h00, foi a vez de Kate. As suas vidas nunca mais seriam iguais. Nada seria. As certezas terminam aqui. Kate McCann diz que quando chegou ao quarto dos filhos, notou a janela aberta, os estores subidos, as cortinas afastadas. Maddie não estava lá. A janela do quarto dava para uma estrada. Que se tornou interminável.

Em Portugal, o processo do Caso Maddie já foi encerrado, já foi reaberto, encerrado, reaberto de novo. Duas investigações criminais (portuguesa e britânica), meios como raramente se vê colocados à disposição destas investigações, a Polícia Judiciária, a Scotland Yard, uma série de detectives privados contratados para descobrir o que aconteceu a Madeleine McCann.

Houve recompensas milionárias pelas informações o seu paradeiro, mais de duas dezenas de suspeitos, vários arguidos, entre os quais os próprios pais de Maddie, a demissão do coordenador da PJ de Portimão, que inicialmente tinha a investigação do caso, a sua reforma antecipada, a luta jurídica para impedir a publicação do seu livro, em que aponta culpas aos pais, que andou de instância em instância até chegar ao Supremo Tribunal de Justiça.

E, nestes quase 16 anos, nem uma pessoa presa, uma pessoa acusada e, por óbvio, uma condenação. Já não tem conta o número de pistas infrutíferas, as inúmeras versões, teses de homicídio, de rapto, de redes de pedofilia, uma cobertura mediática quase sem paralelo num caso destes, até pela longevidade. Tudo ao encontro de um imenso beco sem saída.

O caso de Madeleine McCann permanece envolto num mistério quase insustentável, pois não se sabe se está viva ou morta, muito menos as circunstâncias do seu desaparecimento. A única pista que actualmente alimenta este caso, surgiu na Alemanha, em 2020.

As autoridades germânicas anunciaram ter sob detenção aquele que é hoje o suspeito número um do rapto e do possível homicídio de Madeleine McCann: Christian Bruckner, que na Alemanha cumpre pena pela violação de uma mulher de 72 anos, em 2005. Onde? Na praia da Luz. Brucker foi nessa altura constituído arguido no caso Maddie pelo Ministério Público de Faro, Algarve. Sobre ele recaem outras acusações da prática de crime sexuais no Algarve, pelos quais será mais tarde julgado. No caso Maddie, porém, ainda não foi acusado de qualquer crime.

A ocasião faz a Maddie

No passado dia 14 de Fevereiro, Julia Wandelt, jovem polaca de 21 anos, criou uma conta no Instagram, baptizada assim: "iammadeleinemccann". Em menos de quatro dias já tinha quase meio-milhão de seguidores e no seu encalce uma certa comunicação social tablóide, especializada na alimentação de "factos alternativos".

Foto: Instagram/Julia Wandelt

Alternativos, em primeiro lugar, à verdade, seja ela qual for no Caso Maddie, um dos mais estranhos e mediáticos mistérios, que permanece por deslindar. Em geral, sempre que se aproxima o mês de Maio – mês em que Maddie desapareceu do apartamento na praia da Luz -, ou que em que assinala uma efeméride processual deste caso, lá aparece uma notícia qualquer para tirar o pó à realidade. Esta não é a primeira vez que surge alguém que diz ser Madeleine McCann.

Julia Wandelt, que nas redes sociais se autodenomina Júlia Faustyna, sempre disse que sobre a sua infância apenas sabe que nada sabe, embora tal, admite, possa ser fruto do que ela define tecnicamente como uma "amnésia pós-traumática", que rasurou grande parte da infância das suas memórias.

Não se lembra da sua vida com os pais, como seria normal numa criança. Também não se lembra de ter visto fotos da mãe quando estava grávida, fotos dela em bebé com os pais, fotos de família que acalmassem as suas crescentes suspeitas de que os pais talvez pudessem não ser os seus pais biológicos. Daí até ser ela a criança mais procurada do planeta ia uma grande distância. Julia não esconde que no final de 2018 foi internada num hospital psiquiátrico e que durante mais de um ano fez terapia.

Aprendeu a procurar-se, diz, mas sempre que o fazia só encontrava vazio, crescendo nela uma tese conspirativa, que a tinha a si por vítima. Algo lhe dizia que ela não era filha daqueles pais. E a primeira coisa que lhe ocorreu é que podia ser adoptada e que os "pais" pudessem estar a ocultar este facto dela. Mais recentemente, as suas suspeições evoluíram para algo mais complexo. E se ela tivesse sido vítima de rapto? E se os pais, mais do que um segredo, escondessem um crime?

Com a ajuda do Dr. Google, pôs-se a consultar os casos de crianças desaparecidas. Numa lista infindável, era inevitável que se cruzasse imediatamente com o caso de Madeleine McCann, a desaparecida mais exposta do planeta, que desde o primeiro dia do seu desaparecimento começou a tornar-se viral.

Foto: Instagram/Julia Wandelt

Consciente ou inconscientemente, boa parte das pessoas com mais de vinte anos, têm num recanto da memória o retrato daquela menina. Tinha então três anos, os cabelo louro, uma pequena mancha distintiva no olho direito, junto à íris. E, algo que os pais de Maddie divulgariam para identificação, que não se encontrava na foto: um sinal na perna direita.

Julia procurou-se no espelho, com a foto de Maddie ao lado. E, fazendo com ela o trajecto do tempo, começou a encontrar semelhanças. Seja como for, no dia em que tornou público o seu "iammadeleinemccann", de forma tão peremptória, os acontecimentos aprisionaram-na rapidamente. Quando deu por si, tinha a tal comunicação social a bater-lhe à porta. Ela deixou-os entrar.

E lá contou a sua verdade, como se não houvesse outra, deixando no ar sempre aquela dúvida residual, que só seria satisfeita com um teste de ADN, coisa que os seus pais "oficiais" recusaram desde logo. Julia Wandelt justificou a conta no Instagram como uma forma de alertar os pais de Maddie McCann para o caso que ela era. E que talvez eles estivessem dispostos a efectuar a despistagem genética para as suas dúvidas.

Julia não imagina a infinidade de contactos como os dela, que Kate e Gerry McCann têm recebido ao longo de quase 16 anos de ausência da sua filha, desde aquela noite de Maio, na praia da Luz. Kate e Gerry McCann não atribuíram qualquer grau de importância à versão da jovem polaca. Não responderam ao seu repto, nem mesmo instados com perguntas insistentes.

Curiosamente, os tablóides britânicos, que têm faro para estas coisas, atribuiram importância quase nula a esta nova Maddie que surgiu na Polónia, que a polícia polaca, por procedimento protocolar, já estava a investigar.

Quanto mais Julia Wandelt acrescentava um ponto ao seu conto, maior era a pressão sobre si e sobre os seus pais. A gravidade das suas suspeitas, fê-las recair na sua família, forçada a explicar-se publicamente. E a primeira consequência foi um corte de relações. A mãe de Julia Wandelt veio a terreiro reforçar a sua recusa em fazer um teste de ADN, dizendo apenas que a filha "está doente", mas não assim tanto que não tenha consciência da vergonha "que nos estás a fazer passar", atirou para um microfone de uma estação de TV portuguesa, que montou acampamento na Polónia.

A telenovela Julia/ Maddie durou até a polícia polaca ter posto um ponto final nas suspeitas, afirmando, sem margem para dúvidas, que Julia Wandelt é apenas Julia Wandelt. Algo que lá no fundo já toda a gente sabia, mesmo sem fazer a aritmética do tempo. Madeleine McCann, se for viva, e não há prova em contrário, assim como não há em favor, fará 19 anos no próximo dia 12 de Maio. Julia Wandelt tem 21. Ponto final parágrafo? Nem por isso.

No enredo desta história há mais pormenores, alguns sórdidos, mas nenhum tem a ver com o desaparecimento de Madeleine McCann. Há coisa de dias, descobriu-se que Julia Wandelt tem uma assessora. E que esta é, nem mais nem menos do que Fia Johansson, uma espécie de parapsicóloga que se intitula "médium", e quem em 2019 previu que Madeleine McCann iria ser encontrada com vida no ano de 2023, na Alemanha.

Caso Julia Wandelt fosse Julia Faustyna e Julia Faustyna fosse Maddie, a geografia tinha falhado por uma questão de 150 quilómetros, que é a distância da cidade onde habita Julia à fronteira alemã. Por fim, descobriu-se agora que Julia Wandelt "vende conteúdos sexuais na internet", o que não faz dela uma criminosa. As autoridades polacas, no que ao desaparecimento de Maddie McCann diz respeito, encerraram o caso. Algo, aliás, que não é invulgar no longo mistério do desaparecimento de Maddie.

As outras

Em 2017, algo idêntico ao que aconteceu com a jovem polaca, ocorreu no Reino Unido. Harriet Brookes, uma jovem natural de Manchester, colocou uma frase na sua conta do Twitter, afirmando ser Maddie McCann. Podia prová-lo? Tinha um sinal no olho e outro na perna, ambos do lado direito. No seu tweet, que logo nas primeiras horas teve mais de 30 mil partilhas, Harriet afirmava isto: "Right, guys. I don't usually believe in conspiracy theories but, honestly, i think i'm Madeleine McCann".

De seguida, acrescentou fotos dos famigerados sinais. Os amigos não acreditaram. E, por momentos, ela foi alvo de chacota. Pelo menos até ela fazer um tweet a dar para o sério: "I'm Madeleine McCann and i don't know what to do with myself". O que ela podia fazer, só o fez mais tarde.

Ao contrário de Julia Wandelt, talvez por uma questão de proximidade, a imprensa britânica entrou em parafuso. Mas não foi preciso investigar muito para perceber que, mais uma vez, se tratava de um falso alarme. Ainda por cima, a diferença etária era por demais evidente, já que Harriet Brookes frequentava o ensino universitário e, à data, Maddie teria 14 anos.

Poucos dias depois de ter chamado a si as atenções, Harriet Brookes, repreendida pelos pais, veio a público fazer o seu "walk of shame" online, esclarecendo que, afinal, tudo não passou de uma brincadeira. Depois de engolir as desculpas em seco, acrescentou: "i went to far".

Um ano antes (2016), um caso diferente. Não se tratava de alguém que afirmasse ser Maddie McCann, mas alguém que alguém julgou poder ser. Nessa altura, foi encontrada nas ruas da cidade de Roma, uma jovem sem-abrigo, que não soube explicar às autoridades italianas exactamente quem era. Dizia chamar-se Maria, dizia que era britânica, mas não se lembrava de mais nada. Não sabia quem eram os pais, nem exactamente de onde vinha.

Não tardou muito para a sua fotografia preencher a manchete de alguns jornais e do seu caso viralizar na internet. Na internet, o seu pai biológico, que a procurava há mais de seis meses, entrou imediatamente em contacto com a polícia romana, para acabar de vez com as especulações. Maria não era Maria, nem britânica.

O seu verdadeiro nome era Embla Janhojarvi, tinha 21 anos e era de nacionalidade sueca. Segundo o pai, que viajou ao seu encontro, a filha sofria de Síndrome de Asperger, tinha ido para Roma para estudar italiano, mas há meio ano que ninguém sabia do seu paradeiro. Este caso só aconteceu porque Embla, ao contrário dos sem-abrigo reais, não pedia dinheiro. E, quando foi acolhida, se evidenciou a sua etiqueta à mesa, dando a sensação que se tratava de alguém que não tinha experiência de rua, provavelmente de boas famílias.

Era loura, as suas feições talvez pudessem corresponder às de Maddie, tanto tempo depois. No curto tempo que durou, este caso, talvez pelas suas circunstâncias, chegou a merecer a atenção do casal McCann, que tem uma relação afectuosa com Roma e com o Vaticano, mas o caso foi esclarecido antes Kate e Gerry fazerem as malas.

Coisa idêntica não aconteceu no ano passado, quando nas redes sociais irrompeu uma autoproclamada influencer chamada Maddie, dizendo que era Maddie McCann. Esta Maddie, cumpriu o seu primeiro objectivo, que era o de procurar notoriedade e de multiplicar o número de seguidores, apresentando-lhes as semelhanças físicas de Madeleine que ela tinha encontrado nela próprias, incluindo, claro, os sinais da praxe. Maddie, a influencer, nunca chegou a retratar-se publicamente. As autoridades britânicas fizeram isso por ela.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.