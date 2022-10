Entre as ajudas oferecidas às pessoas mais vulneráveis estão ainda o apoio na procura de emprego e realojamento.

Ajudas

Ettelbruck. Cantina social deverá abrir em meados de novembro

Susy MARTINS Entre as ajudas oferecidas às pessoas mais vulneráveis estão ainda o apoio na procura de emprego e realojamento.

A associação Stëmm vun der Stross ( A Voz da Rua, em português) vai abrir um novo restaurante social em Ettelbruck. Presente atualmente na capital e em Esch-sur-Alzette, a ideia de se instalar no norte do país já existia há vários anos.

Em comunicado, a organização informa que com o apoio do Ministério da Saúde, da cidade de Ettelbruck e de vários doadores, este projeto vai finalmente ver a luz do dia.

As instalações situam-se no número 47 da rua Prince Henri, perto da gare de Ettelbruck, e poderão servir cerca de 30 pessoas ao mesmo tempo.

Portugueses são os mais pobres do Luxemburgo As desigualdades estão a crescer no Grão-Ducado, revela Guillaume Osier do Statec em entrevista ao Contacto.

Os trabalhos de renovação do local que vai acolher a associação começaram a 3 de outubro e espera-se que a cantina social possa abrir definitivamente as portas em meados de novembro.

As instalações situam-se no número 47 da rua Prince Henri, perto da gare de Ettelbruck, e poderão servir cerca de 30 pessoas ao mesmo tempo.

Entre as ajudas oferecidas pela Stëmm vun der Strooss aos mais vulneráveis estão o acesso a um restaurante social, a possibilidade de tomar duches e mudar de roupa. A associação presta ainda apoio na procura de emprego e realojamento ou consultas médicas gratuitas, além do auxílio na reintegração social e profissional.

Autarquia da capital pede ajuda para combater mendicidade A burgomestre da Cidade do Luxemburgo apelou à ação do ministro do Interior para gerir a situação.

Associação já está presente no terreno

O organismo já está presente no terreno em Ettelbruck desde o início deste ano, com o objetivo de familiarizar-se com os mais desfavorecidos na área e estabelecer relações de proximidade.

Desde 7 de março que é distribuída sopa às pessoas necessitadas três vezes por semana, num parque de estacionamento em frente à estação ferroviária. Cerca de 20 beneficiam desta ajuda. No verão, cerca de 50 sanduíches foram distribuídas ainda diariamente.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.