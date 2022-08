O objetivo é reduzir as disparidades existentes entre os vários habitantes na área do Alzette-Belval, que engloba o Luxemburgo e França.

Estudo vai avaliar cuidados de saúde dos transfronteiriços

Simon MARTIN Existem muitas disparidades nos cuidados de saúde entre os diferentes habitantes do Grupo Europeu de Cooperação Territorial (GECT) de Alzette-Belval. O novo inquérito procura uma melhor cooperação transfronteiriça.

O GECT Alzette-Belval cobre uma área não inferior a 170 km² situada a norte do Moselle. Esta zona inclui quatro comunas do lado luxemburguês (Esch-sur-Alzette, Sanem, Mondercange e Schifflange) e oito do lado francês. A vasta área tem cerca de 90.000 habitantes, incluindo um grande número de trabalhadores transfronteiriços.

Nesta busca de cooperação transfronteiriça, o GECT quer agora abordar o campo da saúde e acaba de lançar um vasto inquérito sobre saúde transfronteiriça entre os habitantes e profissionais de saúde. "Na área transfronteiriça, a saúde não deveria ter fronteiras. Contudo, diariamente, os habitantes de Alzette-Belval lidam com situações complicadas em termos de acesso e acompanhamento de cuidados", nota o inquérito.

Marine Yeral, líder do projeto explica que as queixas são numerosas. "A particularidade da nossa zona é ter muitos trabalhadores transfronteiriços. A maioria deles está, portanto, filiada à Caixa Nacional de Saúde (CNS) no Luxemburgo porque pagam contribuições cá. Mas não é o caso de todos. E por isso, alguns trabalhadores transfronteiriços podem também ter dificuldades no acesso e acompanhamento em certas situações, tais como a perda de um emprego ou um divórcio", exemplifica.

Além disso, há uma crescente escassez de médicos e especialistas, quer em França, quer no Luxemburgo, mesmo que neste último seja menos evidente. "Podemos também falar sobre os atrasos no reembolso das consultas, que por vezes podem ser tardios, ou sobre compromissos complicados em certas situações. Foi por esta razão que foi lançado o inquérito online, a fim de capturar todas as queixas da população do GECT. Estamos realmente no início da reflexão para encontrar soluções", acredita Marine Yeral.

Testemunhos serão transmitidos às autoridades

Lançado há apenas 15 dias, o inquérito recolheu mais de 30 testemunhos. "As queixas referem-se à falta de médicos do lado francês, aos atrasos nos reembolsos e aos problemas de filiação mencionados anteriormente. Em qualquer caso, é evidente que a situação deve ser estudada. Se queremos criar uma bacia de vida transfronteiriça, a questão do acesso aos cuidados é fundamental."

Em outubro, os dados recolhidos serão transmitidos às autoridades competentes, tanto em França como no Luxemburgo. Isto assegurará que a saúde não conhece fronteiras, pelo menos na área do GECT.

Em qualquer caso, o inquérito é um lembrete da importância da cooperação transfronteiriça em matéria de saúde em toda a Grande Região.

Este é também o objetivo da Cooperação Transfronteiriça em Saúde na Grande Região (COSAN), projeto europeu que visa melhorar o acesso aos cuidados de saúde e aumentar a atratividade do território para os prestadores destes cuidados.

No geral, o GECT tem como objetivo geral facilitar a cooperação transfronteiriça no entorno de Belval em muitas áreas: mobilidade, habitação, emprego e saúde. Na mobilidade, por exemplo, um dos mais recentes projetos-piloto concretizados é a construção de uma ciclovia que liga Belval (Luxemburgo) a Audun-le-Tiche (França).



(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

