Estudo sugere existência de atividade vulcânica em Eifel

A região alemã vizinha do Luxemburgo está a registar uma subida do nível do solo, prova de actividade vulcânica, segundo aponta uma investigação recentemente publicada.

A região de Eifel, na Alemanha, que faz fronteira com o Luxemburgo e que há dezenas de milhares de anos foi uma zona vulcânica ativa, está mais elevada, o que prova a actividade vulcânica, de acordo com um novo estudo publicado no último número do Geophysical Journal International.

O território de Eifel, que abrange o Luxemburgo, o Leste da Bélgica e o Sul dos Países Baixos, terá subido um milímetro por ano, o que numa escala geológica representa um aumento dez vezes mais rápido do que a média dos últimos 800.000 anos.

Corné Kreemer, o principal autor do estudo, citado pela RTL, afirma que nenhuma outra região do noroeste da Europa tem uma elevação vertical tão elevada.

"Encontramos uma anomalia no VLM (movimento vertical do terreno) positiva, espacialmente coerente numa área muito maior do que a EVF e com uma elevação máxima de ∼1 mm yr-1 na EVF (campo vulcânico de Eifel) - quando corrigida para ajustamento isostático glacial. Esta escala é consideravelmente mais elevada do que a média do Quaternário Final", refere o artigo, que acrescenta que "sobre a mesma área que se eleva, se encontra uma extensão horizontal significativa rodeada por um padrão radial de encurtamento, uma sobreposição que sugere fortemente uma causa dinâmica comum". "Além do Eifel, nenhuma outra área no Noroeste da Europa apresenta um VLM positivo significativo associado a taxas de tensão de extensão."

Nos últimos anos, registaram-se descargas de gás e mini-sismos de baixa frequência sob o lago Laach, um lago de crateras que ocupa quase toda a caldeira formada, na zona, há cerca de 13.000 anos.

A investigação conduzida por Kreemer e seus colegas envolveu a medição do movimento horizontal e vertical do solo utilizando milhares de estações GPS numa vasta área, desde Espanha até à Suécia.

Não há risco de erupção

Para Adrien Oth, director científico do Centro Europeu de Geodinâmica e Sismologia, situado em Walferdange, as conclusões do novo estudo não são motivo para preocupação.

"Não há nada de alarmante ou surpreendente neste estudo", começa por dizer o cientista, citado pela RTL.

Adrien Oth afirma que as "as medições da deformação do solo são um retrato [do que ocorreu] ao longo de alguns anos, enquanto os processos geológicos se estendem por dezenas de milhares de anos", pelo que é difícil tirar conclusões a partir daí.

A erupção mais recente no Eifel ocorreu há mais de 11 000 anos e, embora ainda seja possível um ressurgimento da actividade sísmica, é muito improvável que ocorra nos próximos anos ou décadas.

Adrien Oth adianta ainda que a situação na região vulcânica do Eifel tem sido acompanhada de perto pelos cientistas, apesar de haver sempre um grau de imprevisibilidade. "Esta região é um sistema vulcânico dinâmico, como a região de Yellowstone nos Estados Unidos, e como esta, ninguém pode dizer se haverá uma erupção dentro de 100 anos, 1.000 anos ou 100.000 anos", conclui.

