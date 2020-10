Esta experiência foi realizada com 51 destes animais.

Estudo revela truque que pode estabelecer contacto mais fácil com gatos

Uma equipa de psicólogos das Universidades de Sussex e Portsmouth no Reino Unido conduziu duas experiências e descobriu que o piscar lento de olhos ajuda a estabelecer contacto com os gatos. Os especialistas indicaram que este movimento dos olhos é equivalente a um sorriso para estes felinos.

A primeira experiência, cujos resultados foram publicados esta semana na revista Scientific Reports, foi realizada com a participação de 21 gatos e dos seus respetivos donos. Os especialistas mostraram aos participantes como rodar e piscar os olhos e pediram-lhes para aplicar esta técnica a uma distância de aproximadamente um metro dos animais. Os psicólogos observaram que estes gestos aumentavam a probabilidade de um gato responder a um humano da mesma forma, em comparação com o tempo em que não interage de forma alguma.

Entretanto, 24 gatos participaram na segunda experiência, onde os proprietários foram substituídos pelos investigadores. Os psicólogos determinaram que a mesma ação os ajudou a estabelecer contacto com os felinos: aumentou a probabilidade de os gatos reagirem da mesma forma aos investigadores aproximando-se destes.

Tasmin Humphrey, um dos autores do estudo, observou que "compreender as formas positivas em que os gatos e os seres humanos interagem pode melhorar a compreensão pública dos gatos, melhorar o bem-estar dos felinos e dizer-nos mais sobre as capacidades sócio-cognitivas desta espécie pouco estudada. Acrescentou que os resultados da investigação podem ser utilizados para avaliar o estado dos animais "numa variedade de cenários, incluindo clínicas veterinárias e abrigos".

