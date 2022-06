Questionário é destinado aos jovens com menos de 30 anos residentes no Luxemburgo.

Novas tecnologias

Estudo quer saber quanto tempo é que crianças e jovens passam no telemóvel

Diana ALVES

O Serviço Nacional de Juventude (SNJ), que coordena a iniciativa Bee Secure, quer saber quanto tempo é que crianças e jovens passam em frente ao ecrã e perceber como é que utilizam as redes sociais.

O organismo acaba de lançar um inquérito sobre "A utilização dos média pelos jovens no Luxemburgo". O questionário, destinado aos jovens com menos de 30 anos, está disponível no site da Bee Secure.

São cerca de 20 perguntas e a participação demora apenas 10 minutos. O SNJ quer saber, por exemplo, com que idade é que os participantes adquiriram telemóvel ou quando é que abriram a primeira conta nas redes sociais. Outras das questões abordam os riscos e perigos associados à internet ou ainda assuntos como a privacidade.

Os interessados poderão ainda participar num concurso, indicando o seu email ou número de telemóvel.

Os cinco vencedores de um sorteio ganharão um voucher no valor de 50 euros que pode ser usado na plataforma de compras online Letzshop. A participação no inquérito é anónima, exceto para quem participar no concurso.



