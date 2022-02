Nenhum dos participantes desenvolveu sintomas graves de covid-19, num estudo inglês que foi considerado "seguro". Investigação pode servir de base para futuras formas de testar vacinas e medicamentos contra a doença.

Estudo. Quase 40 pessoas aceitaram infetar-se deliberadamente com covid-19

Ana Patrícia CARDOSO Nenhum dos participantes desenvolveu sintomas graves de covid-19, num estudo inglês que foi considerado "seguro". Investigação pode servir de base para futuras formas de testar vacinas e medicamentos contra a doença.

O primeiro estudo mundial que expõs um grupo de voluntários deliberadamente à covid-19 foi considerado "seguro" em jovens adultos saudáveis.

A iniciativa, que começou em fevereiro de 2021, conta com a liderança da Open Orphan, juntamento com o Imperial College London, a 'task force' responsável pela campanha de vacinação do Governo britânico e a empresa clínica hVIVO.

Segundo a Reuters, os dados divulgados esta quarta-feira confirmam que o estudo é "seguro" e pode servir de base para futuras formas de testar vacinas e medicamentos contra a covid-19.

Há décadas que os cientistas utilizam ensaios do género, com "desafios humanos" ("human challenge") para aprender mais sobre doenças como a malária, gripe, febre tifóide e cólera, e para desenvolver tratamentos e vacinas contra estas.

O ensaio clínico expôs 36 voluntários saudáveis, homens e mulheres, entre os 18 e 29 anos, à estirpe original do vírus SARS-CoV-2, e monitorizou-os num ambiente de quarentena controlada. Não foram detetados sintomas graves.

"Acredita-se que as pessoas desta faixa etária são os principais veículos de propagação da pandemia. Estes estudos, que são representativos de uma infeção leve, permitem uma investigação mais detalhada dessa propagação", disse Chris Chiu, investigador principal do ensaio e professor de doenças infecciosas do Imperial College.

Anatomia de uma infeção

O estudo, que ainda terá de ser revisto pela comunidade científica, assume que que os sintomas começam a desenvolver-se em média cerca de dois dias após o contacto com o vírus.

De acordo com os resultados, a infeção aparece primeiro na garganta mas, quando o vírus atinge o pico de infeção, com cerca de cinco dias, é significativamente mais abundante no nariz.

Entre os voluntários, 16 infetados desenvolveram sintomas de frio leve a moderado, nariz entupido ou a pingar, espirros, e dor de garganta. Houve relatos de dores de cabeça, dores musculares, cansaço e febre. Treze voluntários infetados perderam temporariamente o olfato, mas este acabou por voltar gradualmente em 90 dias. Duas pessoas foram excluídos da análise final.

Os investigadores não verificaram alterações nos pulmões, nem quaisquer eventos adversos graves em qualquer participante.

