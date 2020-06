As nossas perspectivas de sobrevivência a longo prazo são inferiores ao que possamos ter pensado.

Estudo. Pode haver mais de 30 civilizações extraterrestres na nossa galáxia

Um estudo da Universidade de Nottingham procurou compreender quantos planetas na nossa vizinhança poderiam ser o lar de vida extraterrestre, assumindo que a vida se desenvolve noutros planetas de uma forma semelhante à que se desenvolve na Terra, correspondendo-os a planetas que poderiam ser o lar de uma evolução semelhante.



A investigação publicada esta segunda-feira no The Astrophysical Journal descobriu que poderá haver dezenas de civilizações ativas ainda não encontradas na nossa galáxia, a Via Láctea. Outro indicador dos resultados deste estudo é que há sugestão de que as nossas perspetivas de sobrevivência a longo prazo são inferiores ao que possamos ter pensado, adiantou o jornal britânico The Independent.

"Deveria haver pelo menos algumas dezenas de civilizações ativas na nossa galáxia, no pressuposto de que são necessários cinco mil milhões de anos para a formação de vida inteligente noutros planetas, como na Terra", disse Christopher Conselice, da Universidade de Nottingham, numa declaração citada pelo mesmo jornal. "A ideia é olhar para a evolução, mas a uma escala cósmica. Chamamos a este cálculo o Limite Astrobiológico Copérnico", explica.

Segundo o jornal, os limites astrobiológicos copernicanos apresentam-se de duas formas. Um é o limite "fraco", que sugere que formas de vida inteligentes num planeta em qualquer altura após cinco mil milhões de anos. A outra é o limite "forte", em que a vida se formou entre 4,5 mil milhões e cinco mil milhões de anos atrás. A nova investigação utilizou este último e partiu também do princípio de que estas novas espécies teriam de se desenvolver em ambientes ricos em metais. Isto porque os seres humanos se desenvolveram perto de um ambiente rico em metais, devido ao metal presente no Sol.

Segundo os cientistas, investigações anteriores a 2012, sugerem uma "metalicidade estelar mínima" adequada, necessária para a formação de planetas que seriam semelhantes à Terra.

Os investigadores puderam então utilizar esses pressupostos sobre onde a vida se pode formar para compreender quantos planetas da nossa Via Láctea seriam capazes de satisfazer essas condições.

Para que se detetem quaisquer civilizações na nossa galáxia é extremamente necessário que se captem bem os sinais que estão a ser enviados para o espaço. Estas incluem as transmissões de rádio a partir de satélites e da televisão.

"Se estas civilizações tecnológicas durarem tanto tempo como as nossas, que têm vindo a enviar sinais desde há cerca de um século, então estima-se que possam existir 36 civilizações inteligentes em curso", apontam os cientistas.

"Embora possa ser esse o caso, a interação com eles seria difícil. A distância média para qualquer civilização possível seria de 17 mil anos-luz, o que torna a comunicação muito difícil", escreve o jornal.

O outro cenário é que nós somos a única vida inteligente na galáxia e que as civilizações extinguem-se antes de as podermos detetar. "A nossa nova investigação sugere que a procura de civilizações inteligentes extraterrestres não só revela a existência de formas de vida, como também nos dá pistas sobre quanto tempo durará a nossa própria civilização", declarou Conselice.

Se descobrirmos que a vida inteligente é comum, isso revelará que a nossa civilização pode existir por muito mais tempo do que algumas centenas de anos, alternativamente, se descobrirmos que não existem civilizações ativas na nossa Galáxia, é um mau sinal para a nossa própria existência a longo prazo". Ao procurar uma vida inteligente extraterrestre - mesmo que não encontremos nada - estamos a descobrir o nosso próprio futuro e destino", cita o Independent.

Esta não é a única notícia recente que implica o desenvolvimento da vida inteligente na galáxia. Os cientistas encontraram um potencial planeta habitável chamado "Proxima b" em torno da estrela Proxima Centauri, a cerca de 4,2 milhões de anos-luz do Sol.

Este recebe quantidades de energia comparáveis às que a Terra recebe do Sol. Se houver uma forma líquida no planeta, ela poderá albergar vida, mas os investigadores afirmaram que ainda há muito a fazer antes de isso poder ser confirmado, como a verificação da atmosfera e de produtos químicos que possam suportar vida.

