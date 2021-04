Investigação inédita analisou os cabelos de cerca de 500 adultos no Luxemburgo e concluiu que há uma exposição simultânea da população a numerosos poluentes químicos diferentes, alguns deles persistindo mesmo já tendo sido proibidos.

Estudo luxemburguês deteta 19 substâncias químicas nocivas nos cabelos dos residentes

Uma média de 19 substâncias químicas nocivas foram detetados nos cabelos de residentes no Luxemburgo, que participaram num estudo recente, levado a cabo por cientistas da unidade de investigação Human Biomonitoring (HBRU) do Instituto Luxemburguês de Saúde (LIH, na sigla em inglês) e publicado este mês na revista especializada, Environment International.

A investigação analisou as fibras capilares de uma amostra de 497 adultos representativos da população do Grão-Ducado e identificou a exposição a 67 pesticidas orgânicos diferentes, detetando uma média de 19 poluentes por indivíduo. Alguns dos químicos estavam presentes em toda a amostra do estudo.

Segundo o comunicado de apresentação do estudo, liderado por Brice Appenzeller, ele demonstra que há uma exposição simultânea da população a numerosos poluentes diferentes e estabelece a base para uma compreensão do seu efeito combinado na saúde humana.

"O passado industrial e produtivo recente do Luxemburgo e a utilização de pesticidas tanto na agricultura como nos sectores não agrícolas significa que a população em geral estava e continua a estar exposta a uma variedade de produtos orgânicos e produtos químicos. Embora se saiba que a exposição ambiental a poluentes está associada a resultados adversos para a saúde, poucos estudos têm até agora avaliado a exposição das populações em geral a múltiplos contaminantes", refere o texto.

Esta é a primeira investigação de biomonitorização de poluentes a nível nacional feita no Luxemburgo e mediu as concentrações de 34 pesticidas persistentes e 33 não persistentes em amostras de cabelo recolhidas de 497 adultos, entre 2007 e 2008. Os cabelos, nota o coordenador do estudo, conservam informação sobre exposição a produtos químicos durante vários meses, ao contrário dos fluidos, normalmente analisados, que fornecem apenas uma indicação de exposição poucas horas antes da sua recolha.

Os contaminantes analisados pertenciam a 11 famílias de químicos comuns, incluindo bifenilos policlorados (PCB), éteres de difenila polibromados (PBDE) e pesticidas organofosforados.

Os cientistas detetaram um total de 24 poluentes orgânicos persistentes e 29 não-persistentes no cabelo dos participantes, com 17 poluentes presentes em mais de metade das amostras e quatro presentes em cada indivíduo - nomeadamente lindano, hexaclorobenzeno, p-nitrofenil e trifluralina.

"Cada participante apresentou níveis detetáveis de, pelo menos, 10 dos químicos analisados, tendo alguns indivíduos chegado a 36, o que dá uma média de 19 pesticidas por indivíduo. Isto sugere a exposição simultânea a numerosos poluentes omnipresentes entre a população", afirma Dr. Feng-Jiao Peng, pós-doutorando na HBRU e um dos autores da publicação.

Variantes como o sexo, a idade e o índice de massa corporal foram também significativamente associados à maioria dos poluentes frequentemente identificados.

"Conseguimos documentar, pela primeira vez, a exposição numa grande amostra da população do Luxemburgo, tendo em conta uma variedade de fatores adicionais, incluindo faixas etárias alargadas, sexo, sociabilidade, aspetos demográficos e educação. O passo seguinte será explorar as nossas conclusões para fazer avançar a nossa compreensão sobre as repercussões da exposição crónica a uma combinação de poluentes na saúde da população", acrescenta Brice Appenzeller.

Poluentes proibidos nos últimos anos mas com efeitos duradouros

A investigação ressalva que a produção e utilização de muitos dos pesticidas detetados foi proibida na maioria dos países europeus, ao longo das últimas décadas, mas ainda assim os seus efeitos permanecem duradouros.

O estudo demonstra que existe uma exposição contínua a estes contaminantes entre a população analisada, durante 2007-2008, mesmo com as proibições.

A justificação para isso acontecer, segundo os investigadores, deve-se a fatores como a "persistência destes produtos químicos no ambiente, a sua libertação progressiva do solo e da vegetação e a sua bioacumulação na cadeia alimentar, considerada a principal via de exposição para o geral população".

A par disso, o consumo de alimentos importados de países terceiros, onde as regulamentações são menos restritivas em matéria de pesticidas também contribui para reforçar essa durabilidade dos poluentes.





