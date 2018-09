Cientistas australianos detetaram uma nova variante de uma bactéria ultra-resistente a vários tipos de antibióticos em várias instituições de saúde mundiais. A 'super bactéria' constitui uma nova estirpe de um micro-organismo vulgarmente encontrado na pele humana.

Estudo deteta bactéria ultra-resistente em várias instituições de saúde mundiais

Um estudo da Universidade de Melbourne, na Austrália, descobriu recentemente três variantes de uma bactéria vulgarmente encontrada na pele humana, que se revelaram ultra-resistentes a quase todos os antibióticos existentes no mercado. A investigação mundial analisou várias amostras de 96 instituições de saúde mundiais em 24 países. "A descoberta é mesmo o facto de esta bactéria estar a propagar-se pelos hospitais um pouco por todo o mundo, de forma silenciosa durante vários anos", afirma Ben Howden, co-autor do estudo e diretor da Unidade de Diagnóstico Macrobiológico do Laboratório de Saúde Pública do Doherty Institute.



O micro-organismo detetado pelos cientistas é o resultado de uma mutação da Staphylococcus epidermis - um tipo de bactéria presente na pele humana. As variantes mais resistentes da bactéria foram encontradas na Europa. Ben Howden explica no entanto que a Staphylococcus epidermis "nem sempre causa infeção. Mas num pequeno número de pessoas pode levar a uma infeção grave a invasiva que poderá requerer um tratamento mais complexo". Desta forma, pacientes com sistemas imunitários debilitados ou que recorreram a cirurgia ou implantes médicos são os mais vulneráveis às mutações mais resistentes da bactéria.



A prescrição inapropriada de antibióticos é um dos fatores relacionados com o aumento de micro-organismos cada vez mais resistentes. O estudo publicado no jornal académico Nature Microbiology constitui um alerta para as instituições de saúde que deverão estar atentas a novas estirpes, atuando na sua prevenção e tratamento imediato.



Catarina Osório



