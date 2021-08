O Luxemburgo é apontado num estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) como o segundo país do mundo com menos riscos para as crianças, no que toca a mudanças climáticas.

Estudo da Unicef

Luxemburgo é o segundo país com menos impacto climático em crianças

Henrique DE BURGO O Luxemburgo é apontado num estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) como o segundo país do mundo com menos riscos para as crianças, no que toca a mudanças climáticas.

De acordo com a Unicef, a mudança climática ameaça mil milhões de crianças, ou seja, quase 50% da população infantil em todo o mundo, devido à inação dos líderes mundiais.

O estudo, apresentado no dia 20 de agosto, conclui que "as mudanças climáticas são a maior ameaça que as crianças e os jovens enfrentam no mundo" e que "as crianças carregam o maior fardo da mudança climática", porque são mais vulneráveis ​​do que os adultos a condições climáticas extremas, a perigos tóxicos e a doenças. Para determinar os riscos que enfrenta a população infantil devido às mudanças climáticas, a Unicef analisou fenómenos como inundações, furações, escassez de água, transmissão de doenças ou contaminação atmosférica.

Entre os países com menor risco para as crianças estão a Islândia, com 1 ponto em 10. O Luxemburgo aparece em segundo lugar, com uma pontuação também baixa, de 1,5, e a Nova Zelândia fecha o pódio (1,6 pontos).

O 'top 10' dos melhores países é completado apenas por países europeus: Finlândia (1,7), Estónia (1,7), Suécia (1,8), Noruega (2,1), Malta (2,1), Irlanda (2,1) e Áustria (2,1).Pela negativa, os 10 mais perigosos para as crianças são todos africanos, com destaque para a República Centro-Africana (8,7), Chade (8,5) e Nigéria (8,5). A Guiné-Bissau (8,4) e Angola (7,9) estão também neste 'top 10'. Já Portugal, com 3 pontos, está no lugar 135 do ranking, longe dos piores países.

O principal problema que o relatório identifica é o aumento da temperatura, com diversos efeitos negativos. Segundo a Unicef, a única maneira de resolver a crise climática passa reduzir as emissões até 2050 para alcançar a neutralidade de carbono.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.