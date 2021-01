Cientistas sublinham que um declínio na diversidade das abelhas, impulsionado ou por uma raridade crescente ou por uma extinção irreversível, afectará a polinização das plantas e culturas selvagens e terá consequências ecológicas e económicas mais vastas.

Estudo. Cerca de 25% das espécies de abelhas não são detetadas desde 1990

Ana B. Carvalho

A polinização das abelhas selvagens é fundamental para a reprodução de centenas de milhares de espécies de plantas selvagens, bem como para garantir rendimentos adequados em cerca de 85% das culturas alimentares.

Segundo um estudo publicado esta sexta-feira na revista científica One Earth, que analisou registos com três séculos de colecções que incluem mais de 20.000 espécies de abelhas conhecidas em todo o mundo, o número de espécies de abelhas selvagens registadas diminuiu um quarto (25%) entre 1990 e 2015.

Os cientistas apontaram que os declínios não se apresentam distribuídos uniformemente pelas famílias de abelhas. Enquanto os registos de abelhas Halictid, a segunda família mais comum, diminuíram 17% desde os anos 90, os de Melittidae - uma família muito mais rara - caíram mais de 41%.

Os dados analisados estavam disponíveis publicamente no Global Biodiversity Information Facility, na sua maioria provenientes de coleções museológicas e académicas e complementadas por esforços da ciência feita por cidadãos.

Os cientistas verificaram que o número de espécies de abelhas recolhidas ou observadas ao longo do tempo tem vindo a diminuir constantemente desde os anos 90. "Embora estes resultados possam em parte reflectir o aumento dos impedimentos à recolha de espécimes e à mobilização de dados, bem como a redução da cobertura de amostragem, podem também reflectir um declínio mundial na diversidade das abelhas, dado que muitas espécies estão a tornar-se mais raras e menos susceptíveis de serem encontradas", escrevem.

Os insetos são elementos essenciais aos ecossistemas dos quais a humanidade depende, mas a sua conservação enfrenta grandes desafios em todo o planeta.

O planeta está a perder algumas das suas populações de insetos a uma velocidade "arrasadora". Esta foi também a conclusão de um simpósio de onze artigos científicos, publicado este mês, que tinha como objetivo reunir especialistas mundiais em biodiversidade e conservação de insetos e pedir-lhes que informassem sobre o estado do conhecimento das tendências de desenvolvimento das diferentes populações.

"A nossa análise apoia a hipótese de que estamos a sofrer um declínio global na diversidade das abelhas que necessita da atenção imediata dos governos e das instituições internacionais", escrevem os cientistas.

"Sob a interpretação mais optimista - que as abelhas não estão em declínio e que as tendências que encontramos são um artefacto de recolha de dados heterogéneos - os nossos resultados indicariam que os esforços globais para registar e monitorizar a biodiversidade das abelhas estão a diminuir ao longo do tempo ou a tornar-se cada vez mais centrados em espécies disseminadas e/ou em focos de biodiversidade externos", apontam.

Os insetos são fundamentais para a vida no planeta mas estão a desaparecer

Contudo, dada a atual perspetiva da biodiversidade global, os especialistas consideram que é mais provável que estas tendências reflitam os cenários existentes de declínio da diversidade das abelhas. "No melhor cenário, isto pode indicar que milhares de espécies de abelhas tornaram-se demasiado raras; no pior cenário, elas podem já ter sido extintas local ou globalmente. Em qualquer caso, um declínio na diversidade das abelhas, impulsionado ou por uma raridade crescente ou extinção irreversível, afectará a polinização das plantas e culturas selvagens e terá consequências ecológicas e económicas mais vastas", esclarecem.

Como em tantos outros estudos, os cientistas sublinham a importância de planos políticos em estabelecer programas nacionais de monitorização de espécies nativas, que poderiam ajudar a preencher as lacunas de informação e talvez servir de modelo para um esforço mais global.

"A desaceleração e mesmo a inversão da destruição de habitats e conversão de terras para usos intensivos, a implementação de esquemas amigos do ambiente em ambientes agrícolas e urbanos, e a criação de programas de reflorestação do nosso mundo são urgentemente necessários. As abelhas não podem esperar", alertam.

