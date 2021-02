Alunos retomam esta segunda-feira, 15 de fevereiro, o segundo semestre em ensino híbrido. Mas universidade não descarta novas medidas mediante a evolução da pandemia.

Estudantes universitários devem estar preparados para ensino remoto a "qualquer momento"

Alunos retomam esta segunda-feira, 15 de fevereiro, o segundo semestre em ensino híbrido. Mas universidade não descarta novas medidas mediante a evolução da pandemia.

No arranque do segundo semestre, a Universidade do Luxemburgo regressa esta segunda-feira ao ensino híbrido, misturando aulas presenciais com aulas virtuais de modo a conter a propagação da pandemia. Mas a instituição pede a estudantes e staff que estejam preparados para regressar ao ensino remoto a qualquer momento.

No regime de ensino híbrido a ideia é que pequenos grupos de estudantes possam assistir a aulas presenciais e a trabalhos em laboratório, enquanto que grupos maiores ficam em ensino à distância. No entanto, tendo em conta a ameaça das novas variantes da covid-19, a universidade luxemburguesa não exclui um regresso integral ao modelo de ensino remoto, "caso a situação o exija".

Alunos vão poder fazer auto-testes à covid-19 a partir de março Ministro da Educação diz que não serão realizados testes em alunos menores de idade sem o consentimento dos pais.

Para já, a partir desta segunda-feira, o ensino híbrido será acompanhado de um reforço das medidas de segurança e proteção. O uso de máscara é obrigatório em todas as salas, sendo que o staff é também convidado a usar a proteção nos escritórios partilhados e sempre que uma segunda pessoa estiver presente. A universidade recomenda ainda a estudantes e funcionários que optem por máscaras cirúrgicas.



