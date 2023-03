Os alunos a partir dos 15 anos podem trabalhar, no máximo, dois meses por ano.

Férias escolares

Estudantes só podem trabalhar até 346 horas por ano

Susy MARTINS Os alunos a partir dos 15 anos podem trabalhar, no máximo, dois meses por ano.

As férias escolares são para muitos estudantes sinónimo de descoberta do mundo do trabalho para ganhar algum dinheiro. Os alunos a partir dos 15 anos podem trabalhar, no máximo, dois meses por ano, ou seja 346 horas.

Segundo a plataforma Myguichet.lu, para este tipo de casos existe um contrato específico. Não se trata de um contrato de trabalho, mas de um contrato de compromisso.





Leia o artigo completo em Rádio Latina.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.