Estudante do Luxemburgo vai pagar 113 mil euros após acidente na Suíça

Jean-Philippe SCHMIT Jovem turco teve um acidente enquanto se banhava no rio durante as férias na Suíça. Agora recebeu uma pesada conta do hospital.

"Os médicos ficaram surpreendidos com a rapidez com que me recuperei", diz o estudante. Não restam quaisquer sequelas físicas do acidente, apenas a conta do tratamento num hospital universitário suíço que ainda está pendente: "Devo pagar 112.732 francos suíços (cerca de 113 mil euros). Não sei onde posso arranjar tanto dinheiro", afirma.

O jovem na casa dos 20 anos, que não quer tornar o seu nome público, veio da Turquia para o Luxemburgo em 2019 para estudar. Está atualmente a trabalhar na sua tese de doutoramento. Este será o seu último ano na universidade. No Verão passado, foi à Suíça com amigos durante as férias.

Altas temperaturas, água fria

"O acidente aconteceu a 16 de julho", relembra. O estudante lembra-se que tinha estado muito calor naquela manhã. Não se consegue lembrar do que aconteceu depois. Descobriu-o mais tarde. Quando o grupo chegou à Suíça, decidiram ir nadar num rio. Lembra-se ainda que comeram hambúrgueres ao almoço. Meia hora mais tarde, os amigos entraram na água. Foi nessa altura que tudo aconteceu: perdeu a consciência, os pulmões ficaram cheios de água.

"Os médicos explicam o blackout com hipertermia", diz o jovem. O Verão de 2022 foi muito quente, mas as águas balneares do país alpino são muito frias. O estudante provavelmente saltou para a água demasiado depressa e a diferença de temperatura era demasiado grande. Não sabe quanto tempo esteve debaixo de água. "Os nadadores-salvadores salvaram-me a vida".

Em perigo de vida

O estudante está consciente da sorte que teve. "Se eu tivesse ficado um pouco mais tempo debaixo de água, provavelmente teria morrido". O jovem sublinha que sabe nadar desde a infância. No entanto, diz que o Mar Mediterrâneo é muito mais quente e também não saltou de cabeça para a água nessa altura.

Após os primeiros socorros administrados pelos salva-vidas, foi levado para um hospital universitário. A sua vida ainda estava em perigo. Foi para a unidade de cuidados intensivos e colocado num ventilador. "Os médicos explicaram-me que eu estava a receber o mesmo tratamento que os doentes de covid". Havia bactérias na água do rio que ele inalou e que desencadearam pneumonia.

Ligado ao ventilador

Também não se lembra do tempo que esteve na unidade de cuidados intensivos. "Só acordei uma vez, vi os meus amigos e voltei a dormir". Após cerca de uma semana, recomeçou a respirar sozinho. Os médicos acordaram-no e transferiram-no para a ala normal. Foi-lhe dito que o pessoal do hospital estava a falar em devolvê-lo ao Luxemburgo de helicóptero, mas isso não aconteceu.

"A minha respiração não tinha melhorado, após cinco dias fui recolocado no ventilador", diz o estudante. No total, passou dez dias em cuidados intensivos. "Foi terrível". Quando voltou a estar plenamente acordado, foi-lhe imediatamente perguntado se tinha seguro no Luxemburgo. A namorada tinha respondido afirmativamente.

Regras diferentes aos cidadãos extracomunitários

O estudante está inscrito no CNS, paga as suas contribuições e tem também um cartão europeu de seguro de saúde. Até agora, nunca houve qualquer problema ao visitar um médico. "Quando me foi enviado o meu cartão, foi explicitamente declarado que este também era válido na Suíça". O jovem guardou o papel.

O tratamento durou duas semanas e custou 112.732 francos suíços. Foto: Sibila Lind

"A apresentação do Cartão Europeu de Seguro de Saúde garante a assunção ou reembolso das despesas médicas efetuadas localmente", escreve o CNS no seu site - isto também se aplica na Suíça.

Para o cidadão turco, contudo, o cartão europeu iria tornar-se um problema após o seu acidente na Suíça. "Vivo na UE, mas não sou um cidadão da UE", explica. Isso faz uma grande diferença.

Só mais tarde descobriu que as pessoas que estão registadas, estudam ou trabalham num país da UE, mas não são cidadãos da UE, estão sujeitas a regras diferentes das dos cidadãos da UE. Mesmo que tenham um cartão europeu de seguro de saúde, as suas despesas médicas não estão cobertas na Dinamarca, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Os visitantes devem fazer um seguro complementar ou pagar quaisquer contas hospitalares do seu próprio bolso. "Claro que eu não sabia disso", confessa o estudante.



Correio da Suíça

A 1 de agosto, deixou a Suíça e foi levado para o Luxemburgo de ambulância, às suas próprias custas. Aí regressou ao hospital, recebeu mais antibióticos e pôde deixar a clínica após mais cinco dias. Um homem em grande parte saudável. "Os meus músculos ainda estavam fracos, notei-o muito claramente ao subir escadas", conta.

O estudante acusa o CNS de não o informar de que lhe são aplicáveis regras diferentes. Foto: Sibila Lind

Mais de uma semana depois, recebeu correio da Suíça e foi apanhado de surpresa. Uma fatura pesada estava à sua espera. "O hospital estava muito bem equipado, tinha um bom quarto, a comida também era muito boa", recorda. Mas quando viu a soma a ser paga, ficou assustado. O montante impresso em negrito na fatura foi de 112.732 francos suíços, o que corresponde a 113.682,34 euros.

"A Suíça tem as suas próprias regras"

Em vez de se ocupar da sua tese de doutoramento, está agora a tratar desta proposta de lei. "Sou um estudante, não posso pagar 100 mil euros", afirma, garantindo estar disposto a pagar parte dos custos, mas as suas poupanças não serão suficientes para pagar tudo. "Ninguém tem 100 mil euros apenas guardados no banco".

O jovem fez todas as diligências para esclarecer a situação. O embaixador turco no Luxemburgo e o consulado na Suíça não o puderam ajudar. "A Suíça tem as suas próprias regras", disseram. O sindicato "também não fez realmente muito". "Escrevi a três provedores de justiça e todos eles estão a tentar ajudar-me".

CNS disposto a reembolsar os custos

No final de agosto, recebeu um telefonema do CNS. A companhia de seguros de saúde luxemburguesa estava preparada para cobrir os custos. O segurado teria primeiro de liquidar a conta pendente na Suíça e seria reembolsado mais tarde. Isto também é impossível para o estudante. "Nenhum banco me dará um empréstimo". Os pais poderiam juntar o dinheiro se vendessem a sua casa na Turquia. "Talvez então seja suficiente".

Esta fatura dá ao estudante noites sem dormir. Foto: Sibila Lind

"Se o acidente tivesse acontecido num país da UE, ou se eu fosse um cidadão da UE, o CNS teria pago os custos diretamente", diz o jovem, que se sente discriminado. "Pago as mesmas propinas que os outros estudantes no Luxemburgo, mas não recebo o mesmo tratamento". O turco nunca pensou que a sua nacionalidade se pudesse tornar um problema.

Noites sem dormir

A 12 de setembro, voltou a receber correio da Suíça. Telefonou para lá e foi-lhe dita uma frase agora familiar: "Compreendemos a sua situação, mas não há nada que possamos fazer".

"Não sei o que vai acontecer agora", desabafa. Isto causa-lhe noites sem dormir. A conta está na sua secretária: "Vejo-a todos os dias". Teme agora que a sua conta bancária possa ser congelada. "Tenho de pagar a minha renda. Na verdade, devia estar concentrado na minha tese de doutoramento, não devia ter de me preocupar com este projeto de lei", comenta, com raiva.

Data limite já passou

A data limite do pagamento já passou entretanto e a conta ainda não foi paga. "Em emergências, os profissionais médicos são obrigados a prestar assistência imediata, mesmo que o turista não possa pagar o tratamento", explicou uma médica que trabalha num hospital suíço, que falou de um caso semelhante em 2017.

Nessa altura, um turista estrangeiro adoeceu e passou três meses em cuidados intensivos. A sua conta era de 348 mil francos suíços (cerca de 350 mil euros). Como podia provar que não tinha o dinheiro - as férias suíças eram um sonho há muito acarinhado e guardado para toda a vida - os sistemas sociais do país alpino cobriam afinal os custos.

Este regulamento consta também de um documento da Conferência Suíça para a Assistência Social. Afirma que os turistas que se encontram numa emergência médica na Suíça têm direito a assistência. "Uma vez que nestes casos não é muitas vezes claro se existe um seguro suficiente ou se as pessoas em causa podem cobrir os custos a partir dos seus próprios recursos, os "prestadores de serviços médicos devem apresentar um pedido às autoridades de assistência social para aprovação dos custos, a fim de assegurar o financiamento".

Este é o caminho que o estudante que vive no Luxemburgo está agora a tentar seguir. "Falei com uma advogada", afirma, com um pouco mais de esperança. "Ela disse que o tratamento em situações de emergência é um direito humano e que eu não tenho de pagar os custos", acrescentou o jovem, que ainda quer viajar para a Suíça no futuro. "Nessa altura farei um seguro adicional antes da viagem".

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort)

