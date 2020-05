O recém-nascido "passa bem". Nasceu no 1º de maio, "depois de um longo período de incerteza".

Estreia. Nasceu o primeiro panda gigante holandês

É uma estreia para a Holanda e para o Jardim Zoológico de Ouwehands, em Rhenen. Os pais, a fêmea Wu Wen e o macho Xing Fa, foram emprestados pela China em 2017, por um período de 15 anos. Há 30 anos que o país não reunia nenhum par do mamífero chinês.

Em comunicado, a equipa de veterinários do Zoo conta que "este pequeno nasceu e foi concebido naturalmente graças à paciência e competência da equipa do jardim zoológico". O panda bebé, cujo sexo só deverá ser revelado quando a cria sair da maternidade, nasceu no 1º de maio, "depois de um longo período de incerteza".

O recém-nascido "passa bem" e deve continuar no país por um período máximo de quatro anos, antes de ser enviado para a China.

Desde 2016 que os pandas gigantes estão em vias de extinção. Cerca de 500 estão atualmente em cativeiro e 2 mil vivem em meio selvagem.

