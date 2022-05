Os incidentes terão ocorrido no sábado à noite, durante uma atuação do rapper PLZ, no Zenith de Estrasburgo, em França.

Estrasburgo. Oito pessoas queixam-se de picadas 'misteriosas' em concerto

AFP Esta terça-feira, as autoridades do departamento francês do Bas-Rhin lançaram um apelo a testemunhas, depois de oito pessoas terem sido "picadas" no sábado à noite durante um concerto do rapper PLK no Zenith em Estrasburgo.

"Uma investigação conjunta da Brigada de Gendarmaria (BTA) de Wolfisheim e da Brigada de Investigação (BR) de Estrasburgo está ainda em curso para identificar os perpetradores", anunciaram, em comunicado.



A corporação militar daquela região disse que uma pessoa foi presa após o concerto "mas não foi identificada nenhuma prova contra o indivíduo em causa e, por isso, ele saiu em liberdade".

Sessenta e nove "picadas" em discotecas desde dezembro na Bretanha Em França, um clima de "psicose" instalou-se no mundo da vida noturna após dezenas de testemunhos, em várias regiões do país, evocando agressões através de picadas misteriosas.

Quem tiver informações sobre os incidentes deverá entrar em contacto com a brigada de Wolfisheim ou a brigada de investigação de Estrasburgo.

A gendarmaria do Bas-Rhin acrescentou que "a discrição neste tipo de investigação é uma garantia de sucesso e que a presunção de inocência é válida para todas as pessoas", em referência aos "comentários, vídeos, fotos" do detido terem sido divulgados nas redes sociais.

Zenith não divulga número de espectadores

O Zenith de Estrasburgo, situado na cidade de Eckbolsheim, nos subúrbios da capital da Alsácia, não quis comunicar sobre o número de espectadores presentes no concerto de sábado à noite.

Uma onda de picadas inexplicáveis tem atingido discotecas, bares e festivais em todo o país nos últimos meses, com queixas apresentadas de Lille a Béziers e de Lorient a Grenoble, passando por Lyon, Besançon e Valence.

Vários casos de picadas 'misteriosas' na Marcha do Orgulho de Bruxelas Onda de picadas está a afetar os países vizinhos França e Bélgica

O fenómeno está igualmente a ser investigada no Bélgica, depois de 11 raparigas, incluindo quatro menores, terem relatado uma experiência semelhante numa festa na província do Luxemburgo, e de terem sido relatados vários casos na Marcha do Orgulho de Bruxelas e num jogo de futebol em Mechelen, perto de Antuérpia, ambos a 21 de maio.

Ao Contacto, o Ministério da Saúde luxemburguês assegurou que "por enquanto nada se sabe" sobre casos do género no Grão-Ducado.

