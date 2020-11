A crise pandémica pouco ou nada parece ter alterado o volume de trânsito nas estradas luxemburguesas.

Estradas luxemburguesas continuam cheias, apesar da covid-19

Diana ALVES

Os níveis de congestionamento das estradas aumentaram mesmo ao longo das últimas duas semanas, o que levanta dúvidas quanto à verdadeira limitação dos contactos sociais recomendada pelas autoridades para conter a pandemia.

É o que conclui o Paperjam após uma análise aos dados da Tom Tom Traffic Index. O congestionamento na cidade do Luxemburgo diminuiu na primeira semana de novembro, que se seguiu à entrada em vigor do recolher obrigatório. No entanto, o sol foi de pouca dura.

Na semana seguinte, os níveis voltaram a subir, atingindo entretanto valores semelhantes aos do mesmo período de 2019. Ainda de acordo com a análise do Paperjam, as pessoas deslocam-se de forma quase normal nas estradas e continuam a ir trabalhar presencialmente, apesar do número elevado de casos do novo coronavírus e do apelo ao teletrabalho.



