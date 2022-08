Saco suspeito foi detetado em parque onde decorriam vários espetáculos culturais.

Estocolmo. Polícia desarma bomba em festival ao ar livre

A polícia sueca confirmou esta segunda-feira que conseguiu desativar uma bomba de origem desconhecida, no domingo, durante um festival em Estocolmo. A ação policial levou à evacuação de centenas de pessoas.

Um esquadrão anti-bomba foi chamado no domingo à noite ao parque Kungstradgarden, no centro da capital, depois de ter sido encontrado um saco suspeito. Na mesma altura, realizavam-se várias atuações de teatro e música no parque. "A equipa de eliminação de bombas neutralizou o dispositivo no local", disse a polícia em comunicado.

"A polícia acredita que o saco (...) continha uma carga explosiva. Todos os componentes serão agora examinados", disse Erik Akerlund, comandante distrital da polícia de Estocolmo, citado pela AFP.

Foi aberta uma investigação preliminar sobre a destruição de bens públicos. A polícia entrevistou testemunhas e está a examinar as imagens tiradas no local.

Não há anúncio de suspeitos ou detidos, até ao momento.

