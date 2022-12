Continuam a chegar queixas à polícia de vítimas lesadas por SMS de falsas entidades oficiais, que pedem dados para aceder a contas bancárias.

Estes são os SMS fraududentos que circulam no Luxemburgo

"Tem direito a um reembolso do imposto no valor de 563.30 euros. Visite o nosso site - assinado Guichet". Esta é uma das mensagens falsas que chegam aos telemóveis dos residentes do Luxemburgo, levando-os a fornecer dados bancários e passwords aos remetentes.

A intenção deste esquema de fraude, chamado de smishing, é mesmo essa: a obtenção dos dados das vítimas para aceder às contas bancárias e roubar dinheiro, através de mensagens de texto supostamente remetidas por fontes confiáveis.

Exemplos de SMS fraudulentos divulgados pela polícia:

Ainda há dias, a polícia revelou que um residente tinha sido lesado desta forma numa soma considerável, superior a quatro dígitos, ou seja, mais de 1000 euros.

Esta quinta-feira, a polícia do Grão-Ducado volta a lançar novo alerta contra estas tentativas de fraude por SMS, dando mais uma vez exemplos concretos de mensagens enganosas, falsamente enviadas por diversos serviços conhecidos, como de entrega de encomendas (DHL), de serviços de streaming, como a Netflix, e de bancos e serviços públicos estatais, como o Guichet.lu.

Nas mensagens SMS de fraude os "destinatários são solicitados a clicar num link contido na mensagem e, em seguida, fornecer informações pessoais, dados bancários, etc. O objetivo é obter acesso aos dados do cartão de crédito da vítima" para lhes retirarem quantias consideráveis, alerta a polícia do Luxemburgo.



As autoridadaes lembram que nenhuma entidade estatal ou bancária, e demais serviços, envia mensagens por SMS pedindo para os utentes inserirem os seus dados sigilosos de acesso a informação pessoal e a contas bancárias. Se assim for, é fraude.

A polícia lança ainda uma série de conselhos para evitar ser defraudado que devem ser seguidos, e divulga SMS fraude e endereços eletrónicos fraudulentos. Consulte nos seguintes sites: Fraudes por SMS, Atenção às mensagens fraudulentas imitando o Guichet.lu, GOVCERT.LU SMS Guichet.lu (smishing).

