O primeiro-ministro adiantou que o investimento nestes projetos também acabará por beneficiar o sector da construção, uma vez que as habitações serão construídas por empresas do Luxemburgo.

Estes são os locais onde vão ser construídas 3.500 habitações acessíveis

Xavier Bettel garantiu, na terça-feira, no discurso do Estado da Nação, que tornar a habitação acessível para todos, através do investimento público e do combate à especulação dos terrenos libertando lotes para a construção de imóveis, continua a ser uma prioridade do governo.

No que respeita ao investimento público, há cinco locais que vão acolher grandes projetos habitacionais financiados com investimento público: Elmen, Wiltz, Dudelange (com o projeto Neischmelz) e Mamer (com o projeto Wëltgebond).

"Nos últimos 24 meses, a Câmara dos Deputados aprovou leis de financiamento para cinco grandes projetos", referiu o primeiro-ministro, explicando que "com um investimento de quase mil milhões de euros" serão construídas nessas zonas "3.500 habitações".

De acordo com Xavier Bettel, no ano passado foram investidos "171 milhões em habitações públicas e acessíveis através do Fundo Especial de Apoio ao Desenvolvimento Habitacional. Isto representa 252 projetos em todo o país e mais de 3.300 casas". O primeiro-ministro afirmou que estes 171 milhões também acabarão por beneficiar o sector da construção no Luxemburgo, uma vez que estas habitações são construídas por empresas do país.

"Precisamos de uma parceria estratégica a longo prazo entre promotores públicos e privados. Porque só unindo forças podemos construir as casas necessárias para enfrentar o problema da habitação", defendeu no seu discurso de ontem.

Meio milhão de euros para a habitação

"As despesas com habitação pública aumentaram de 40 milhões de euros em 2017 para 220 milhões de euros este ano. Isto corresponde a um aumento de 450% em cinco anos", disse ainda Bettel no seu discurso, garantindo que haverá novo investimento para tornar a habitação acessível a todos. "O nosso objetivo a médio e longo prazo é investir meio bilião de euros [500 milhões de euros]."

O valor exato e o destino do montante foram esta quarta-feira detalhados pela ministra das Finanças, Yuriko Backes, na apresentação aos deputados dos principais eixos do Orçamento do Estado para 2023.

Na dotação orçamental para o Ministério da Habitação, haverá um "novo reforço 282 milhões de euros", enquanto o Fundo Especial de Apoio ao Desenvolvimento Habitacional receberá 192 milhões de euros. No total, são 474 milhões de euros destinados à habitação.

O Orçamento do Estado prevê ainda que, para limitar a especulação e conter a pressão sobre os preços dos imóveis através de uma procura excessiva, o regime fiscal de amortização acelerada será reformado. "A partir do ano fiscal de 2023, cada contribuinte só poderá beneficiar deste regime fiscal vantajoso para dois edifícios ou partes de edifícios utilizados para habitação para arrendamento", refere o texto do governo sobre o Orçamento para o próximo ano.

Ontem, no seu discurso, e a um ano das eleições legislativas, Xavier Bettel deixou a promessa de que o governo vai criar, nos próximos anos, "milhares de unidades habitacionais públicas e acessíveis e combateremos a especulação".

Habitação acessível em todo o país

Além dos cinco grandes projetos identificados, o primeiro-ministro disse que com o "Pacte Logement 2.0" o governo está a criar habitações acessíveis em todos os municípios, cidades e aldeia do Grão-Ducado, acrescentando que "99 municípios já assinaram o acordo inicial e estão a trabalhar intensamente nos seus planos de ação habitacionais".

Em vigor desde fevereiro, o "Pacte Logement 2.0" permite aos municípios e ao Estado adquirirem sistematicamente terrenos e habitações em cada novo grande projeto de construção privada, lembrou o chefe do governo.

"O sector público deve gerir 10 vezes mais habitações públicas do que atualmente", defendeu. Por isso, acrescentou, está a ser criado um registo nacional de habitação económica.

"Com uma lista uniforme, as pessoas que mais precisam devem obter ajuda o mais rapidamente possível", sendo que "os critérios regionais são tomados em conta na distribuição de habitação social a preços acessíveis."

"Não há falta de locais para construção"

O primeiro-ministro citou um estudo do Observatoire de l'Habitat que conclui que o Luxemburgo tem uma reserva de terra de 3.750 hectares disponíveis para loteamento, que poderão acolher construções que alberguem até 300.000 residentes.

"Cerca de 142.000 casas para mais de 300.000 habitantes poderão ser construídos nesse terreno. Portanto, não há falta de locais para construção."

Bettel salientou que para a mobilização dessa parcela de terreno para construção de habitação foi importante o instrumento criado pelo governo para contrariar especulação: a reforma do imposto sobre a propriedade, criada há um ano.

Segundo o primeiro-ministro, o novo imposto predial é socialmente justo, uma vez que, em média, aos proprietários que vivem na sua própria casa ou apartamento será cobrado o mesmo montante que pagam atualmente, enquanto os proprietários que especulem com os seus terrenos ou propriedade, não construindo nela ou deixando as habitações vazias, "terão de pagar consideravelmente mais".

O primeiro-ministro garantiu, contudo, que o governo não pretende punir fiscalmente as famílias que mantêm uma parcela de terra para que os seus descendentes possam construir nelas mais tarde. "É por isso que concedemos um desconto por filho. Estas parcelas de terreno são total ou parcialmente isentas do imposto de mobilização, dependendo da sua dimensão e a região em que se encontram".

A criação do Registo Nacional de Edifícios e habitações permitirá dar ao Estado e municípios uma visão completa dos edifícios residenciais e da sua respetiva utilização.

No futuro haverá também alterações nos benefícios fiscais nos investimentos imobiliários. "Cada pessoa só poderá beneficiar de um benefício fiscal duas vezes na sua vida, durante cinco anos", afirmou o primeiro-ministro, acrescentando que dessa forma se consegue garantir a atratividade dos pequenos investimentos imobiliários, ao mesmo tempo que impede "que o nosso sistema fiscal seja desviado para financiar um modelo de negócio que é contrário ao público em geral".

"Com todas estas medidas, estamos a implementar gradualmente a nova Constituição: não com um direito incondicional à propriedade, mas com um direito a uma habitação decente para todos", salientou.

Mais regras no arrendamento

Lembrando a duplicação do subsídio de renda, acordada com os parceiros sociais na reunião tripartida de março, Bettel anunciou que, a partir deste ano, mais agregados familiares poderão beneficiar de a partir deste apoio, estando prevista a disponibilização de mais informação ao público sobre os seus direitos.

"Muitas pessoas não sabem que têm direito a subsídio de habitação. Assim, iremos promover melhor estas medidas, bem como outras políticas de habitação".

O primeiro-ministro enalteceu ainda a reforma do contrato de arrendamento, que considera proteger melhor o inquilino e o quadro legal mais transparente para o mercado do aluguer privado. "Estamos a baixar o teto do aluguer dos atuais 5% do capital investido para 3,5% e até 3% para eficiência energética habitação", exemplificou.

Além disso, o montante de capital investido passará a ter de ser declarado no contrato de aluguer, para que o arrendatário possa controlar melhor o cumprimento da aplicação daquele teto.





