Em apenas 23 anos, dez sismos provocaram quase cerca de 700 mil mortes em todo o mundo.

Estes foram os sismos mais devastadores do século XXI

Os sismos que abalaram a Turquia e a Síria no domingo, dia cinco de fevereiro, destruíram cidades e o número de vítimas mortais, que já ultrapassa os 11 mil, continua a aumentar a cada novo balanço.

Com as equipas de salvamento locais sem mãos a medir perante a dimensão dos estragos, vários países, incluindo o Luxemburgo e Portugal, mobilizaram esforços para o terreno.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) avançou que o número de pessoas afetadas por estes sismos pode chegar aos 23 milhões. A catástrofe já entrou para a lista dos terramotos mais mortíferos do século XXI.

Em 23 anos, os dez maiores terramotos em todo o mundo provocaram cerca de 687 mil vítimas mortais e danos irreparáveis, provando, mais uma vez, que a humanidade pode muito pouco contra a força da natureza.

2004 - 230 mil mortes no Sudeste Asiático

A 26 de dezembro de 2004, um sismo de magnitude 9.1 na escala de Richter, ao largo da costa de Sumatra (Indonésia), causou um tsunami gigantesco que matou mais de 230 mil pessoas nas costas de dez países do sudeste asiático, incluindo 170 mil na Indonésia. As ondas gigantescas, que chegaram aos 700 km/h, atingiram uma altura de até 30 metros.

2010 - 200 mil mortos no Haiti

A 12 de janeiro de 2010, um sismo de magnitude 7 tirou a vida a mais de 200 mil pessoas no Haiti e deixou 1,5 milhões sem casa. O terramoto deixou a capital, Port-au-Prince, em ruínas. Na sequência desta catástrofe, o país foi atingido por uma epidemia de cólera em outubro do mesmo ano, introduzida pelas forças nepalesas de manutenção da paz. Em consequência, mais de 10 mil pessoas morrerem até janeiro de 2019.

2008 - 87 mil mortos na China (Sichuan)

A 12 de maio de 2008, um terramoto de magnitude 7,9 matou mais de 87 mil pessoas e 4,45 milhões ficaram feridas, na província de Sichuan (sudoeste da China). Entre as vítimas encontram-se milhares de estudantes, mortos no colapso de escolas construídas de forma precária.

2005 - 75 mil mortos em Caxemira (área controlada pelo Paquistão)

A 8 de outubro de 2005, um sismo de magnitude 7,6 fez 73 mil vítimas mortais e deixou 3,5 milhões sem casa, em Caxemira, na região controlada pelo Paquistão. A infraestrutura médica na região ficou praticamente destruída.

2003 - 31 mil mortos no Irão

A 26 de dezembro de 2003, um sismo de magnitude 6,6 atingiu a cidade de Bam, no sudeste do Irão, matando mais de 31 mil pessoas - número que representava quase um quarto da população da cidade. Em Bam, as ruínas de uma antiga cidade considerada como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO pela foi quase toda destruída.

2001 - 20 mil mortos na Índia

A 26 de janeiro de 2001, um terramoto de magnitude 7,7 atingiu o estado de Gujarat, na Índia ocidental, e matou mais de 20 mil pessoas. A cidade de Bhuj foi destruída.

2011: 18.500 mortos no Japão

O Japão é abalado por um terramoto de magnitude 9.1, a 11 de março de 2011. Menos de uma hora depois, uma onda gigantesca com mais de 20 metros atingiu a costa da região de Tohoku (nordeste), varrendo tudo por onde passou. A água invadiu a central nuclear de Fukushima, onde os núcleos de três reatores derreteram, causando o pior desastre nuclear civil desde Chernobyl, em 1986. A catástrofe fez 18.500 vítimas mortais e forçou mais de 165 mil pessoas, na província de Fukushima, a saírem das suas casa por causa do perigo de radiação.

2023 - 11.200 mortos na Turquia e na Síria (número provisório)

No passado domingo, 5 de fevereiro, um terramoto de magnitude 7,8 atingiu o sul da Turquia e a Síria, seguido de um tremor de terra muito forte de magnitude 7,5. O número de mortos ainda é provisório mas, com mais de 11. 200 vítimas contabilizadas até esta quarta-feira, a catástrofe já figura entre os piores sismos do século e o pior em dez anos.

2015 - 9 mil mortos no Nepal

Quase nove mil pessoas morreram num terramoto de magnitude 7,8, que atingiu o Nepal central, a 25 de abril de 2015. A capital Katmandu e as regiões em redor do epicentro, a 80 quilómetros de distância, ficaram completamente devastadas.

2006 - 6 mil mortos na Indonésia

Um sismo de magnitude 6,3, abalou a ilha de Java, na Indonésia, no dia 26 de maio de 2006. Morreram quase seis mil pessoas e 38 mil pessoas foram feridas. Devido ao terramoto, mais de 420 mil perderam as duas casas.

