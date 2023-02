Os atuais terramotos na Síria e Turquia preocupam as pessoas além das fronteiras destes países. Onde, na Europa, são ainda prováveis os terramotos?

Sismos

Estes destinos de férias têm risco de terramoto. Um deles fica em Portugal

Gerd HÖHLER Os atuais terramotos na Síria e Turquia preocupam as pessoas além das fronteiras destes países. Onde, na Europa, são ainda prováveis os terramotos?

O número de vítimas mortais do terramoto na região fronteiriça entre a Turquia e a Síria continua a aumentar. Os peritos temem mais de 100 mil mortes. As zonas de férias não são diretamente afetadas pela última série de terramotos,. mas o turismo desenvolvido a oeste e a sul da Turquia também é frequentemente abalado por sismos - como muitos países de férias no Mediterrâneo.

Quando dois fortes terramotos atingiram o sudeste da Turquia há uma semana, as ondas de choque também foram claramente sentidas pela população em Antália, a 500 quilómetros de distância. Não houve ali quaisquer danos. Mas tal como quase em toda a Turquia, a região em redor do bastião turístico de Antália está em risco de sofrer terramotos.

Isto aplica-se ainda mais às áreas de férias na costa turca do Egeu. Ali, a placa de Anatólia encontra-se com a microplaca do Egeu. Estâncias de férias como Fethiye, Marmaris, Bodrum e Kusadasi sofrem frequentemente tremores de terra. No entanto, não tem havido grandes desastres nas últimas décadas. A metrópole do Bósforo, Istambul, é considerada candidata a um terramoto devastador. Os especialistas temem até 100 mil mortes também ali.

Perigo também na Grécia

As ilhas gregas do Egeu oriental, tais como Lesbos, Chios, Samos, Kos e Rodes são também frequentemente abaladas por tremores de terra, tal como as ilhas de Kefalonia, Zakynthos e Lefkas no Mar Jónico.

Como a Turquia, a Grécia é um dos países mais ativos em termos sísmicos no Mediterrâneo. As duas maiores cidades do país, Atenas e Salónica, estão também em risco de tremores de terra. Em setembro de 1999, 143 pessoas morreram num terramoto de magnitude 6.0 em Atenas. No entanto, o número de vítimas na Grécia tem sido relativamente baixo nos últimos tempos, porque as normas de construção foram consideravelmente apertadas desde o início da década de 1980.

A ilha de Creta é considerada um ponto de sério risco de terramoto. Encontra-se no centro do arco sísmico particularmente ativo da ilha do Egeu. Corre em forma decrescente desde Metana, na costa oriental da península do Peloponeso, até Bodrum, na costa turca. Nesta região, um mega-sismo da magnitude de 8,5 na escala de Richter ocorre em média a cada 600 a 800 anos, explica o investigador de catástrofes Kostas Synolakis. O último grande terramoto data de 1303 e atingiu uma magnitude estimada de 8,0 graus. Synolakis diz que Creta já está dentro da janela temporal para o próximo mega-sismo.

No entanto, a Grécia tem uma grande vantagem sobre a Turquia: muitas zonas de falha encontram-se debaixo do mar. "Isto significa que uma grande parte da energia do sismo é absorvida pela água", explica Akis Tselentis, diretor do Instituto Geodinâmico de Atenas. Por outro lado, essa condição aumenta o perigo de tsunamis.

Grandes danos em edifícios em Itália

A Itália encontra-se também na zona de tensão entre as placas africanas e eurasiáticas. O país é atravessado por dezenas de zonas de falha. O risco de terramotos é particularmente elevado nos Alpes Orientais, nos Apeninos, na ponta da bota e na ilha da Sicília. Ali, um grave terramoto em 1693 ceifou cerca de 60 mil vidas. Em 1908, um tremor de terra com uma magnitude estimada em 7,0 matou quase 80 mil pessoas na Calábria. Em 2009 e 2016, dois tremores de terra em Abruzzo e Lazio mataram, cada um deles, cerca de 300 pessoas. O terramoto no Lazio faz parte de uma série de terramotos que tem vindo a ocorrer desde 2016.

Porque é que a terra treme? O geocientista alemão Alfred Wegener (1880-1930) forneceu uma explicação conclusiva para a origem dos terramotos com a sua teoria da deriva continental. Foi inicialmente ridicularizada por especialistas, mas desde então tem sido geralmente aceite. Fragmentos da crosta terrestre derivam como enormes jangadas sobre o magma viscoso do manto terrestre. As maiores placas são o Pacífico e a Antártida, a América do Norte e do Sul, África, Eurásia e as placas australianas. Além disso, existem alguns fragmentos mais pequenos. Estas placas raspam-se umas às outras como gelo que flutua num rio. Quando se tocam, enormes quantidades de energia acumulam-se nas profundezas da rocha. Quando o ponto de rutura da rocha é atingido, a tensão é descarregada subitamente - num terramoto. A magnitude dos terramotos é medida de acordo com a escala de Richter, desenvolvida pelo geólogo americano Charles Richter em 1935. Com magnitudes de 7,8 e 7,7, os dois terramotos no sudeste da Turquia estão entre os maiores. A escala de Richter não tem limite superior. Os terramotos de magnitude 9 e superior só foram registados cinco vezes nos últimos 120 anos - terramotos de mais de 10 graus nunca foram registados.

O desastre de Agadir

O perigo também ameaça o Norte de África. A placa africana desliza sob a placa eurasiática a uma taxa de cerca de quatro centímetros por ano. Esta colisão tem lugar ao longo das costas da Tunísia, Argélia e Marrocos. O resultado são repetidos terramotos graves.

Uma das catástrofes mais devastadoras dos últimos tempos foi o terramoto ocorrido a 29 de fevereiro de 1960 perto de Agadir, na costa atlântica de Marrocos. Na altura, destruiu quase completamente a cidade: 15 mil pessoas morreram, um terço da população. Em 2003, um terramoto na costa argelina matou quase 2.300 pessoas. O mais recente terramoto grave ocorreu em 2004 na costa mediterrânica de Marrocos, que resultou na morte de 564 pessoas.

Centenas de milhares de mortos em Lisboa

A Península Ibérica, com Espanha e Portugal, está também localizada na zona de fratura das placas africanas e eurasiáticas e é, portanto, uma das áreas mais sismicamente ativas da Europa. No entanto, a maior parte dos graves abalos em Espanha ocorreram há vários séculos, como o que devastou a cidade de Córdoba em 955 ou o terramoto que destruiu quase todos os edifícios da cidade de Almeria em 1522.

O último tremor violento ocorreu em 2011 perto das cidades de Lorca e Múrcia. Nove pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas.

Mas a catástrofe mais devastadora na Península Ibérica ocorreu em 1755. O epicentro deste terramoto, mais tarde estimado numa magnitude de 8,5 a 9,0 na escala de Richter, aconteceu no mar ao largo de Lisboa. Atingiu o centro da cidade, provocando incêndios e um tsunami. Cerca de um terço dos 275 mil habitantes da Grande Lisboa morreram na altura.

O que fazer no caso de um terramoto? Os terramotos ocorrem de forma completamente inesperada. Não existe uma previsão fiável. Normalmente anunciam-se a si próprios com um rugido monótono e estrondoso das profundezas. Apenas frações de um segundo depois, paredes e tetos começam a tremer. Como se pode proteger? A ficha informativa "Terramotos" do Centro Alemão de Investigação de Geociências em Potsdam, disponível na Internet, fornece dicas importantes. Destina-se a pessoas que permanecem por um período mais longo ou temporariamente em áreas sujeitas a terramotos no estrangeiro, incluindo turistas. As recomendações incluem a procura imediata de abrigo sob uma mesa sólida ou numa estrutura de porta estável no caso de um terramoto. A coisa mais perigosa a fazer é tentar sair de um edifício durante um terramoto - a menos que se esteja perto de uma porta que conduza diretamente ao exterior quando o tremor começa. As escadas ou elevadores não devem ser utilizados. Se for surpreendido por um tremor quando estiver ao ar livre, deve evitar a proximidade de edifícios, linhas elétricas e candeeiros de rua. Se for surpreendido por um tremor de terra na praia, deve deslocar-se para terrenos mais altos o mais rapidamente possível, devido ao perigo de tsunamis.

