Estes 15 países, incluindo o Luxemburgo, continuam a exigir máscaras nos voos

A partir de segunda-feira, 16 de maio, deixam de ser recomendadas máscaras em voos e aeroportos da UE.

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) anunciaram que, a partir da próxima segunda-feira, dia 16, deixa de ser recomendada a máscara obrigatória em aeroportos e voos europeus.

A atualização surge numa altura em que as máscaras deixam de ser obrigatórias em muitos Estados-membros da UE e em que algumas companhias aéreas já não o impõem. No entanto, a Ryanair publicou uma lista de 15 estados-membros da União Europeia que, segundo as leis nacionais, continuam a exigir o uso de máscaras nos voos, apesar da diretiva europeia.

No Luxemburgo, por exemplo, a máscara não é obrigatória dentro do aeroporto, mas continua a ser exigida dentro do avião, medida que tem vindo a ser contestada pela Luxair.



Além de Luxemburgo e Portugal, estão incluídos na lista a Áustria, Chipre, República Checa, Estónia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Países Baixos e Espanha.

"Esperamos que os Estados alterem os seus regulamentos de acordo com estas diretrizes nos próximos dias", disse em comunicado o chefe da companhia aérea ow-cost, Eddie Wilson.

A partir do início da próxima semana, o uso de máscaras será opcional para voos entre países que não constem desta lista.

