À medida que os sindicatos de vários setores aumentam a pressão sobre o Governo sobre melhores condições de trabalho, a ameaça de várias greves está a pairar sobre este Natal.

Este vai ser o Natal de todas as greves no Reino Unido

Com a inflação a mais de 11%, o Reino Unido está a sofrer greves sem precedentes em décadas. Todos os sectores são afetados: trabalhadores dos correios, funcionários públicos, guardas de segurança e até empregados de uma ONG (organização sem fins lucrativos) que ajuda as pessoas em situação de sem-abrigo e que dizem recear tornar-se eles mesmos sem-abrigo.



Os transportes estão a ser particularmente afetados: há meses que se vive uma greve entre os trabalhadores ferroviários e, por vezes, também entre os trabalhadores do metro de Londres, motoristas de autocarros e trabalhadores dos aeroportos.

A disputa intensificar-se-á durante o Natal, especialmente porque os trabalhadores das autoestradas vão paralisar entre 16 de dezembro e 7 de janeiro.

Os comboios Eurostar entre a Bélgica, França, Holanda e Reino Unido são suscetíveis de sofrer perturbações devido a uma greve dos guardas de segurança durante o período festivo.

Os enfermeiros estão também a iniciar uma greve histórica a partir de 15 de dezembro, a que se juntaram trabalhadores de ambulância, ao ponto de o primeiro-ministro ter insinuado, na quarta-feira, que poderia endurecer os regulamentos sobre o direito à greve.

Nestes dias, os empregados da empresa de serviços petrolíferos Petrofac, que trabalham nas instalações da Repsol ou da BP no Mar do Norte, entraram em greve, disse o sindicato Unite em comunicado: 146 dos membros aderiram à paralisação. Exigem melhores salários e condições de trabalho.

"As companhias petrolíferas e de gás que produzem offshore estão a obter lucros enormes, mas estão a brincar quando se trata dos seus empregados", disse a secretária-geral do sindicato, Sharon Graham. As saídas de emergência "causarão uma perturbação considerável", diz a declaração.

Professores na Escócia em greve

Também os professores na Escócia entraram em greve na quarta-feira e continuaram na quinta-feira. A Secretária da Educação Gillian Keegan disse à Times Radio que o governo "fez o seu melhor para satisfazer as exigências dos professores" e espera que uma greve nacional nas escolas britânicas seja evitada porque "as crianças já faltaram bastante à escola durante a pandemia".

Acrescentou ainda que o governo propõe aumentos salariais entre 5% e 8,9% dependendo da antiguidade - menos do que o que os grevistas pedem.

*Com AFP







