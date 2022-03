A cadeia de supermercados russa Mere ia estabelecer-se em Thionville mas a guerra na Ucrânia parece estar a interceder nesse processo.

Guerra na Ucrânia

Este supermercado russo já não é bem-vindo em Thionville

O presidente da Câmara de Thionville, Pierre Cuny, opôs-se formalmente à abertura do supermercado russo Mere.

Inicialmente a favor da abertura do novo espaço na cidade, Cuny usou as redes sociais para manifestar-se contra a chegada do conhecido "Lidl russo", por causa da guerra na Ucrânia, avança a versão francesa do Wort. "Tendo em conta os dramáticos acontecimentos ocorridos na Ucrânia desde o início das operações militares da Rússia, decidi opor-me ao estabelecimento da cadeia russa MERE em Thionville", escreveu no Twitter.

A chegada a França desta cadeia de supermercados foi anunciada em setembro passado, com abertura prevista para outubro e depois adiada para janeiro. Conhecido pelos preços abaixo da média, este "Lidl russo", ia abrir no antigo Leader Price de Thionville, que já está fechado há um ano, ocupando uma superfície de mil metros quadrados.

Esta opinião foi também transmitida à radio France Bleu Lorraine Nord. "Há três ou quatro meses, quem poderia ter previsto que Putin invadiria a Ucrânia e cometeria um crime contra a humanidade?", disse o presidente. "Vamos ver como as coisas evoluem. Mas hoje, repito, esta empresa russa não tem lugar em Thionville", reafirmou.

A Mere abriu espaços na Alemanha, Espanha e Reino Unido e Bélgica.

