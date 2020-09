O projeto está ligado à maior base digital de dados sobre dinossauros do mundo, pelo que também se pode ver qual destes animais teria sido nosso "vizinho".

Este mapa mostra onde estavam as nossas cidades há 750 milhões de anos

O projeto está ligado à maior base digital de dados sobre dinossauros do mundo, pelo que também se pode ver qual destes animais teria sido nosso "vizinho".

O paleontólogo americano Ian Webster criou um mapa interativo que nos permite ver onde estavam localizadas as atuais cidades na superfície da Terra há 750 milhões de anos. O projeto, que inclui várias ferramentas, também fornece outros dados sobre o nosso planeta, como onde dinossauros ou primatas primitivos viveram.

O mapa permite aos utilizadores introduzir o nome da maioria das localidades, cidades e países numa barra de pesquisa para que um globo em rotação 3D mostre aproximadamente onde estava esse ponto em diferentes períodos de tempo.

O próprio Webster explicou à CNN que o seu projeto "mostra que o nosso ambiente é dinâmico e pode mudar". "A história da Terra é mais longa do que podemos conceber e a disposição atual das placas tectónicas e continentes é um acidente do tempo. Será muito diferente no futuro e a Terra pode sobreviver a todos nós", explicou o cientista.

O projeto está ligado à maior base de dados digital de dinossauros do mundo, também criada pela Webster, que se baseou em dados geográficos de outro recurso chamado Ancient Earth. Criado pelo paleógrafo Christopher Scotese, Ancient Earth foi o culminar de um trabalho de 30 anos de desenvolvimento do projeto Paleo Maps.

Como Webster é um especialista em dinossauros, qualquer localização que entre na função de pesquisa também lhe fornecerá uma lista de dinossauros que teriam sido os seus "vizinhos".

