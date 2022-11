A polícia do Luxemburgo divulgou as fotos do autor de dois assaltos em Merl e Strassen, com recurso a uma arma, na segunda-feira à tarde.

Apelo policial

Este homem é procurado por assaltos à mão armada

A polícia lançou esta quarta-feira um apelo à população para encontrar o autor de dois assaltos seguidos, com arma, que decorreram em Luxemburgo-Merl e Strassen, entre as 17h45 e 18h45, respetivamente.

"O indivíduo desconhecido é descrito como sendo de cor branca, de constituição normal, com aproximadamente 1,70 metros de altura", assim descreve a polícia que publica também imagens do sujeito captadas nesse dia.

Na altura dos assaltos o homem vestia "calças de ganga azul claro, uma camisola preta com o logótipo "Puma" em letras brancas, na parte da frente da camisola, e calçava ténis vermelhos", indica o comunicado.

A quem tenha visto este homem ou possa fornecer informações sobre o mesmo, a polícia pede para entrar em contacto com as autoridades através dos seguintes telefones e email:

Polícia do Luxemburgo, através do telefone +352 244 40 1000 ou por e-mail: police.luxembourg@police.etat.lu ou então para a polícia de Capellen/Steinfort para o número de telefone +352 244 30 1000 ou pelo e-mail: police.capellensteinfort@police.etat.lu.

