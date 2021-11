Um sinal aprendido num vídeo de uma rede social salvou a vida de uma adolescente, nos EUA.

Este gesto pode salvar-lhe a vida!

Ana Patrícia CARDOSO Um sinal aprendido num vídeo de uma rede social salvou a vida de uma adolescente, nos EUA. O 'Signal for Help' foi criado para situações limite em que a vítima não tem como pedir ajuda.

Um sinal aprendido num vídeo de uma rede social salvou a vida de uma adolescente, nos EUA. Dois dias depois de ser dada como desaparecida, a adolescente seguia num carro com o alegado sequestrador, quando um motorista reconheceu o pedido de ajuda gestual e alertou as autoridades. A história teve um final feliz graças ao gesto que se tornou viral em 2020.

Imagine ser alvo de um sequestro e não ter como comunicar com as pessoas em seu redor. Foi o que aconteceu a esta jovem, de 16 anos. Apesar de estar numa situação de perigo, a jovem lembrou-se de um vídeo que tinha visto na rede social "Tik Tok" sobre linguagem gestual e replicou-o, sem que o sequestrador notasse, na esperança que alguém entendesse a mensagem. A ideia resultou.

Um motorista que se cruzou com a viatura interpretou "o pedido de ajuda" e ligou para as autoridades, sinalizando que a adolescente poderia estar em perigo. O sinal secreto da mão levou ao seu resgate e à detenção de James Herbert Brick, de 61 anos, na quinta-feira, revelou o gabinete do xerife do condado de Laurel, no Kentucky.

Segundo o Washington Post, os agentes que ajudaram no resgate não conheciam o sinal mas descreverem-no como uma ferramenta "maravilhosa".

É possível que muitos do que cruzaram com o veículo também não conhecessem o sinal. O gesto "Signal for Help" (Sinal de Ajuda) surgiu em 2020, no auge da pandemia e dos confinamentos, e foi criado pela Women's Funding Network, uma associação canadiana que ajuda mulheres e raparigas. O obteivo era encontar algo que servisse para sinalizar as pessoas em volta que havia ali alguém em perigo.

"As medidas de isolamento social exigidas pela pandemia covid-19 estão a tornar mais difícil a procura de ajuda com segurança por parte daqueles que estão sob risco de abuso ou violência. O 'Signal for help' é um sinal simples com uma mão que se pode usar numa chamada de vídeo. Pode ajudar uma pessoa a mostrar silenciosamente que precisa de ajuda e que deseja que alguém verifique a sua segurança", escreve a associação no seu site.



