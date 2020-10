Os líderes europeus discutem esta quinta-feira um conjunto de novas medidas e a possibilidade de trocarem doentes nos cuidados intensivos.

"Este ano o Natal será diferente", avisa Ursula von der Leyen

Telma MIGUEL A Comissão encomendou 100 mil milhões de euros de testes rápidos. E pediu aos cidadãos que descarreguem as apps e aos governos que partilhem informação e comecem já a planear a vacinação em larga escala. Os líderes europeus discutem hoje estas novas medidas e a possibilidade de trocarem doentes nos cuidados intensivos.

"Não sabemos como vamos sair disto nas próximas semanas, mas é verdade que este ano o Natal vai ser diferente", admitiu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, num tom sombrio. Ontem, dia 28, a Comissão lançou um novo pacote de medidas para lutar em conjunto com a segunda vaga de covid-19, antecipando que a pandemia fique pela Europa "por um tempo considerável".

O novo pacote de medidas vai ser discutido nesta quinta-feira, dia 29, pelos chefes de Estado e de governo numa cimeira europeia que regressa ao formato inteiramente virtual. No final de julho os líderes europeus voltaram a reunir-se em Bruxelas. Mas essas reuniões presenciais foram canceladas, e por tempo indeterminado, quando na última cimeira, de 15 e 16 de outubro, vários líderes abandonaram o seu lugar para se auto-isolarem.

Mais de um milhão de casos de covid-19, as curvas de contaminação em todos os países a disparar em vez de achatar e medidas cada vez mais duras para parar a propagação do vírus. Este é o cenário numa Europa que além da covid-19 está ainda a lidar, como disse a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, com um inimigo novo. Esse novo inimigo é a covid-19 fatigue, um cansaço das medidas de contenção, que está a alimentar a inquietação social. Ao mesmo tempo, crescem as medidas draconianas em vários países para tentar conter uma segunda vaga que se teme seja mais mortífera e mais longa que a primeira.

No verão, a saída do lockdown foi precipitada

Ontem, na apresentação à imprensa, Ursula von der Leyen reconheceu que as "estratégias de saída do lockdown da primeira vaga foram demasiado cedo e as medidas foram demasiado aligeiradas". Desejosos de ir a banhos os europeus esqueceram o coronavírus e a segunda vaga na Europa está agora a assustar todos os governos. Desta vez sem exceções.

Desta vez, disse von der Leyen, "temos a vantagem de saber mais: é importante agir depressa, intensa e coerentemente". E, avisou, "não sabemos se esta vaga será a última". Resumindo, a mensagem da Comissão é a de avisar os cidadãos para se prepararem para um longo e duro inverno. E porém, para já, um grande ponto de interrogação na ideia de consoada em família alargada.

A importância das apps

Como medidas concretas para o imediato, a Comissão anunciou a libertação de 100 mil milhões de euros para comprar para os países os novos testes rápidos. Os testes rápidos, embora menos fiáveis que os PCR, que continuam a ser a referência, são baratos e permitirão fazer face ao número galopante de casos, sustentou a chefe do executivo europeu. Deverão ser utilizados nos aeroportos e fronteiras, permitindo assim a possibilidade de deslocações com um mínimo de segurança. A Agência Europeia de Segurança na Aviação e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças estão a trabalhar em conjunto num protocolo para testar e identificar passageiros doentes.

Ursula von der Leyen pediu ainda que os cidadãos sejam encorajados a descarregar as apps nacionais de contact tracing. E anunciou que a partir de novembro mais 18 Estados estarão ligados à gateway da União Europeia. Uma rede que permite que não haja interrupções no sistema quando um utilizador viaja. Integrados neste sistema lançado a 19 de outubro estão neste momento apenas a Alemanha, Itália e Irlanda.

Rede europeia para partilha de conhecimentos e de pacientes nas UCI

Foi ainda anunciada uma plataforma entre os vários países para que os especialistas possam partilhar conhecimentos e ainda para que se possa detetar onde há camas nas Unidades de Cuidados Intensivo (UCI). Porque vai ser preciso transferir doentes graves entre Estados. A Bélgica é um dos países onde se espera que na próxima quinzena se ultrapasse a capacidade máxima nos cuidados intensivos. E já há doentes holandeses a serem transportados para unidades na Alemanha.

Depois de um pedido direto, há 15 dias, da comissária da Saúde Stella Kiryakides para que os países começassem a montar os sistemas de vacinação, que serão complexos e em larga escala, von der Leyen repetiu que é urgente montar já as estratégias de vacinação nacionais. "É preciso planear já, decidir quem vai ser vacinado primeiro, disponibilizar o armazenamento e preparar as cadeias de frio", disse. Como se tornou hábito, a responsável pelo executivo europeu repetiu que não é conhecida a data em que haverá uma vacina, mas garantiu que "não será em nenhum caso comprometida a segurança". O mais importante, disse, é que os países vão ter que montar uma operação de vacinação eficaz em larga escala. A complexidade logística está a assustar os responsáveis de Saúde que insistem que é preciso começar a fazê-lo o mais depressa possível.

Taxa ideal de uso de máscaras? 95%

Peter Piot, o reputado conselheiro científico de von der Leyen, juntou-se à conferência de imprensa com a mensagem de que "a situação é muito séria e vai ficar pior se não tomarmos medidas drásticas e urgentes. Mas o futuro está nas nossas mãos".

Piot, o microbiologista belga que identificou o vírus do Ebola em 1976, e que foi diretor-adjunto da Organização Mundial de Saúde, disse que há uma boa notícia nesta segunda vaga: "A mortalidade das pessoas que são hospitalizadas foi reduzida para metade graças ao progresso dos tratamentos e a uma maior experiência dos médicos". Alertou, no entanto, que não são conhecidos todos efeitos colaterais do vírus. Ele próprio teve covid-19 e lutou durante meses com cansaço permanente, numa forma da doença, conhecida como longo covid-19, que está a ter cada vez mais casos.

Peter Piot é atualmente diretor da Escola de Higiene e Medicina Tropical em Londres. A partir da sua casa na capital inglesa, o microbiologista recusou a ideia de pôr em prática estratégias de imunidade de grupo que, disse, serem "imorais no século XXI e poderem levar a milhões de mortes". Recusou ainda a ideia de um novo lockdown generalizado, por conduzir a pobreza extrema em massa.

Para Piot, como solução, a Europa devia importar o modelo de Singapura. "Neste momento temos uma taxa de uso de máscaras de 60% e precisamos de uma taxa de uso de 95% como fez Singapura e que foi muito eficaz na contenção da covid-19". Piot sustentou que, "ao contrário do que se diz, não há oposição entre saúde e economia. As economias só poderão ficar bem se as pessoas estiverem saudáveis e a pandemia estiver controlada". O especialista defendeu que a solução disponível de momento, para indivíduos, empresas e governos, é andar um passo à frente e planear. "Reparar o telhado quando faz sol", defendeu.

