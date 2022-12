É mesmo verdade que não passas o Natal connosco? A mãe ligou-me agora a chorar.

Este ano não passo o Natal convosco. E será muito melhor

- É mesmo verdade?

- O que é que é mesmo verdade?

- Que não passas o Natal connosco. A mãe ligou-me agora a chorar.

- Que exagero. A sério?

- Não é exagero. Ela está triste. Aliás, está sem reação. Só chora.

- Está sem reação ou chora? Se está a chorar é porque está a reagir.

- Não gozes com isto. Vais matá-la de desgosto. Se não gostas do Natal, aguenta isso para ti e faz um esforço pela mãe.

- Há mais de 40 anos que aguento isto para mim. Toda a vida aguentei isto para mim. E vocês aguentam o quê? Alguém faz um sacrifício por mim no Natal? Por que é que tenho de ser sempre eu a fazer um esforço por toda a gente?

- Mas qual esforço? É Natal e a família junta-se. Todas as famílias se juntam. A nossa também. E tu fazes parte da família, juntas-te a nós. Como sempre fizeste.

- Como sempre fiz e nunca gostei. E este ano não me apetece. Este ano não faço o esforço. E já sabias que algum dia eu ia fazer isto. Pois olha, vai ser agora.

- Mas gostavas quando eras miúda. Até acreditavas no Pai Natal.

- Só gostava quando era miúda. Depois deixei de gostar e comecei a esforçar-me por vocês. Por causa da família.

- E vais para onde? Ficas em casa sozinha a deprimir e a beber?

- Não sei o que vou fazer. Ou fico sozinha a ver um filme ou vou para casa de alguém que pense como eu ou vou uns dias para fora. Ou sim, fico a beber. Qual é o problema? Ainda não decidi.

- Há um sítio onde as pessoas com neura passam o Natal todas juntas?

- Vou descobrir. Mas tenho a certeza que há muitas pessoas como eu a fazer um esforço para aguentar estes dias junto de pessoas como tu e que gostariam muito que as deixassem em paz.

- Pessoas como eu? Que gostam do Natal e gostam da família?

- Não faças chantagem emocional. Já o fizeste noutros anos e resultou. Desta vez não vai dar. Pessoas como tu que pedem às irmãs para fazer esforços em vez de tentarem saber se a dificuldade é demasiado grande e se não ficam melhor no canto delas. Pessoas como tu, que querem que os outros estejam connosco para vos fazer feliz, mas sem grande preocupação com a felicidade alheia. Pessoas como tu, que falam disto como “a neura do Natal”.

- E não podes fazer mais um esforço, desta vez, só por causa da mãe?

- Já cá faltava essa. Durante uma data de anos pediste-me para fazer isso por causa do pai.

- E agora já não temos pai mas temos mãe. E ela está triste.

- E todos os anos eu fico triste e nostálgica e deprimida e ansiosa no Natal. E todos os anos tento disfarçar e todos os anos me dizes para eu me animar. E todos os anos eu tento e todos os anos passo depois uns dias danados a tentar recuperar. Mas este ano eu não quero nada disso para mim. Está tudo a acontecer como todos os anos. Menos eu. Este ano eu não vou fazer como faço todos os anos. Só está a faltar tu soltares a cartada dos teus filhos, para a chantagem emocional das crianças que vão ficar tristes por não ter a tia.

- Ainda há mais essa.

- Lamento, já vens tarde. Os teus filhos adolescentes vão compreender e eu vou explicar-lhes que a família que se gosta respeita estas coisas. E vais ver como vão crescer melhor e com mais respeito pelos sentimentos dos outros.

Paulo Farinha é jornalista há 23 anos. Fez parte da equipa que lançou a edição portuguesa da National Geographic, onde foi coordenador editorial, editor e editor online. Foi editor executivo da Volta ao Mundo e da Notícias Magazine (Diário de Notícias e Jornal de Notícias) e chefe de redação da unidade de revistas do Global Media Group. Autor de Ninguém Disse que Isto ia Ser Fácil, escreve regularmente sobre família, relações e parentalidade e assinou crónicas na Notícias Magazine, DN Life, Pais & Filhos e Observador - jornal onde é atualmente editor de inovação.

