Bicicletas podem circular a horas pré-definidas.

Mobilidade

Estas ruas da capital são só para peões a partir de segunda-feira

Redação Bicicletas podem circular a horas pré-definidas.

A Cidade do Luxemburgo anunciou esta quarta-feira que vai alargar a zona pedonal a partir da próxima segunda-feira.



A partir de dia 9 de janeiro, a rue de la Boucherie; a parte da rue du Marché-aux-Herbes localizada entre a Grand-Rue e a rue de la Boucherie; e o trecho da Grand-Rue localizado entre a rue du Nord e a rue du Fossé passam a estar "fechadas ao trânsito, com exceção dos condutores com dístico de acesso".

Foto: Ville de Luxembourg

As entregas estão autorizadas das 6h00 às 10h00, "tal como as exceções já existentes". Também os ciclistas podem circular todos os dias, entre as 18h e as 10h.

O novo regulamento surge na sequência das obras de requalificação realizadas que "visam aumentar a atratividade do centro da cidade e do seu comércio através da acalmia do tráfego motorizado em prol da mobilidade suave", informou a Administração Municipal, em nota de imprensa.













O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.