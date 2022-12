Reduzir a velocidade dos elevadores de esqui, limitar a utilização de neve artificial ou mesmo aumentar o preço dos passes de esqui... As estâncias de esqui dos países vizinhos estão à procura de formas de poupar dinheiro face ao aumento dos preços da eletricidade.

Estâncias de esqui adaptam-se aos custos energéticos

Este ano, mais uma vez, a época não é boa nas estâncias de esqui. Após dois Invernos de restrições sanitárias, estas são mais uma vez obrigadas a adaptar-se. Agora, a razão é o aumento dos preços da energia na sequência do conflito na Ucrânia.

Um aumento dos custos que não está isento de consequências para os profissionais do setor. Em Lac Blanc, na cordilheira dos Vosgos, França, o preço por kWh disparou 900%. Ou seja, uma conta de eletricidade "multiplicada por nove", como explicou Patrice Perrin, diretor-geral da companhia de elevadores de esqui da maior estância da Alsácia, à rádio France Bleu, no início de dezembro.

Pacotes mais caros

Porém, não se trata de permanecer fechado. "O resort abrirá este ano", assegura Christophe Bergamini, diretor do gabinete de turismo da região. Uma abertura que, no entanto, requer algumas adaptações.

Redução das horas noturnas, produção de neve durante as horas de vazio e "priorizada de acordo com as encostas mais frequentadas". Nenhuma pequena poupança para a estância de esqui no Vosgos que se prepara para receber os primeiros esquiadores este sábado. Pelo menos, "se as precipitações previstas realmente acontecerem", explica.

Esperança de bom tempo

No entanto, os entusiastas dos desportos de neve terão de cavar mais fundo nos bolsos. Porque estas adaptações não deixarão de ter efeito nas carteiras dos visitantes. Em média, "o preço dos passes de esqui aumentou 10%", explica Christophe Bergamini. Ainda assim, este aumento não permitirá que o resort cubra os custos. "Tivemos de manter a nossa oferta comercial aceitável", comenta Patrice Perrin.

O mesmo se aplica ao Mont Champ du Feu, a sul de Estrasburgo. Embora não tenha esperado pela crise para reduzir os custos energéticos, a estância de esqui teve também de se adaptar ao aumento dos preços. "Planeámos suavizar as horas de produção [de neve] durante os períodos fora de pico, particularmente à noite", explica a diretora de comunicação Marie Mathilde Morel, que espera que a neve caia em grande quantidade este Inverno. "Isto permitir-nos-á limitar naturalmente o consumo".

No entanto, os entusiastas do esqui podem deixar as peles de foca (acessórios de caminhada) no armário. Os elevadores de esqui estarão de facto abertos, mesmo que possam ser feitas adaptações, "dependendo do número de visitantes e da hora do dia", acrescenta a porta-voz. Quanto aos passes de esqui, não escaparão a um aumento. "Como na maioria das estâncias", explica Morel.

Do lado belga, nas Ardenas, o problema dos custos energéticos não parece ser uma grande preocupação. No Baraque de Fraiture, no norte da província belga do Luxemburgo, os eventos noturnos tornar-se-ão "únicos com uma tarifa especial", explica Julie Léonard, gerente do resort, revelando que as encostas fecharão às 17 horas.

Estas são as "únicas medidas postas em prática", conclui, porque os profissionais do setor estão principalmente atentos às condições meteorológicas. Na ausência do uso de canhões de neve, a abertura depende essencialmente da precipitação. Mas se os responsáveis continuarem com esperança de abrir no sábado, por enquanto, apenas a pista de trenó está aberta, devido à falta de neve.

