Luxemburgo é um dos quatro países da União Europeia que ainda não permitem a entrada no país e viajantes provenientes do Reino Unido.

Restrições covid-19

"Estamos em desvantagem". Luxair crítica Governo por banir viajantes do Reino Unido

A Luxair está descontente com a posição do Governo luxemburguês em manter duras restrições de viagem para viajantes do Reino Unido quando os países vizinhos reabrem as suas fronteiras, afirmando que está a perder negócios e "em desvantagem".

"A Luxair acredita firmemente que o Luxemburgo devia levantar as restrições de viagem para os viajantes britânicos, tal como os países vizinhos fizeram", disse a empresa ao Luxembourg Times. "É difícil para a Luxair e os seus clientes compreender porque é que isto ainda não aconteceu", afirma.

O Luxemburgo é apenas um dos quatro estados da UE, para além da Bulgária, Eslováquia e Suécia, que proíbe a entrada de cidadãos britânicos, mesmo que estejam totalmente vacinados, de acordo com o portal de viagens Wanderlust.

Os britânicos, maior grupo de cidadãos não comunitários no Luxemburgo, de acordo com a agência de estatísticas Statec, estiveram sujeitos às mesmas regras que os cidadãos da UE durante o período de transição Brexit. No entanto, quando esse período terminou a um de janeiro, passaram a seguir regras mais rigorosas que se aplicam aos cidadãos não comunitários.

O Luxemburgo permite a entrada de cidadãos vacinados de países não pertencentes à UE se estes puderem apresentar um certificado reconhecido no Grão-Ducado, de acordo com o website do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas não o caso do Reino Unido. "O Reino Unido está a trabalhar com a Comissão da UE para alinhar com o sistema da UE [certificado de vacinação] e assim que o passe britânico Covid for compatível com o sistema da UE, será reconhecido na UE pelo Luxemburgo e outros estados da UE", disse um porta-voz do Ministério da Saúde ao LT . O país reconhece 16 certificados de vacinas de países terceiros, os que são compatíveis com o passe de vacina pan-europeu, acrescentou o porta-voz.

Os viajantes britânicos só podem entrar no Luxemburgo para visitar cônjuges, estudos, negócios essenciais ou quando vivem no Luxemburgo. Não são permitidas visitas de lazer ou familiares. O governo britânico permitiu a entrada no Reino Unido a titulares de passaporte luxemburguês para qualquer fim durante toda a pandemia.

