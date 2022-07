Saiba quem se pode candidatar.

Espaço

Estagiar na Agência Espacial Europeia. Há 19 vagas

Diana ALVES Saiba quem se pode candidatar.

São estágios de dois anos, acontecem "lá fora" e há 19 vagas para estudantes luxemburgueses. Está aberta a fase de candidaturas para quem estiver interessado em estagiar na Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês).

A agência espacial luxemburguesa (integrada na ESA) sublinha que os estágios têm lugar nos diferentes centros da ESA, como por exemplo em Itália, Países Baixos, Alemanha ou Bélgica, dando aos estudantes "a oportunidade de terem uma experiência internacional, num ambiente multicultural e dinâmico".

"Os estágios permitem aos candidatos selecionados adquirir uma preciosa primeira experiência na área espacial, facilitando assim, a sua transição para o mundo do trabalho", adianta a agência.

Os programas abrangem várias áreas, como inteligência artificial, robótica, análise de dados ou cibersegurança. As 19 vagas podem ser consultadas no site oficial da LSA.

A fase de candidaturas termina a 24 de julho, sendo que as entrevistas decorrem entre 15 de agosto e 15 de setembro. Já os estágios propriamente ditos começam ou a 1 de novembro de 2022 ou a 1 de fevereiro de 2023.

O programa destina-se a estudantes com nacionalidade luxemburguesa, residentes no Grão-Ducado e que tenham concluído um mestrado nos últimos dois anos. Aqueles que estão a frequentar o último ano de mestrado também se podem candidatar, desde que terminem o curso antes da data de início do estágio.



De acordo com a Agência Espacial Luxemburguesa (LSA, na sigla em inglês), os estágios são propostos no quadro do programa Luxembourg Young Graduate Trainee (LYGT), que visa ajudar os estudantes na transição entre o ensino e a vida profissional.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.