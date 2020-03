Até quarta-feira, a quarentena opcional pode tornar-se obrigatória em Portugal. O estado de emergência é declarado na eminência de uma calamidade pública. Marcelo Rebelo de Sousa está a equacionar aplicar a medida que nunca foi usada em democracia.

Estado de Emergência. Portugal pode suspender direitos fundamentais

Está prevista na Constituição e permite suspender os direitos, liberdades e garantias dos portugueses em nome da saúde pública. Depois de Itália, Espanha, República Checa, Hong Kong e Filipinas, Portugal está a equacionar declarar o estado de emergência pública por causa da pandemia das infeções respiratórias severas. Em isolamento, o Presidente da República avançou a hipótese via Skype. Quarta-feira há reunião do Conselho de Estado para decidir se se aplica ou não a medida extraordinária, numa altura em que o governo prevê um aumento do número de casos de infeção até finais de abril. Marcelo Rebelo de Sousa será o único em Belém. Os conselheiros de Estado vão opinar à distância, por videoconferência.

A hipótese já tinha sido avançada pelo primeiro-ministro. Embora tenha admitido "a necessidade de muscular mais a liberdade de circulação" dos portugueses e estrangeiros, António Costa pediu "serenidade" e acrescentou que não é necessário recorrer à estado de emergência para "implementar restrições necessárias". Disse, no entanto, que "não colocará qualquer reserva" à decisão que, na Constituição, cabe única e exclusivamente ao Presidente, apesar de depender da autorização da Assembleia da República para se tornar um "decreto presidencial" e entrar em vigor.

Admirável mundo novo

O mecanismo que Portugal está a equacionar nunca foi usado em democracia. Pode ser declarado "no todo ou em parte, nos casos de agressão efetiva ou iminente por forças estrangeiras, de grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional democrática ou de calamidade pública". Só permite a suspensão de direitos, liberdades e garantias na medida do necessário para controlar a ameaça. Quer isto dizer que a eventual declaração tem de respeitar o princípio da proporcionalidade e limitar-se àquilo que se entender "estritamente necessário ao pronto restabelecimento da normalidade".

"Adequadamente fundamentada", a declaração tem de pormenorizar o que "fica suspenso". Em caso algum pode afetar os direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania, a não retroatividade da lei criminal, o direito de defesa dos arguidos e a liberdade de consciência e de religião. Dura no máximo 15 dias, podendo ser renovada no final desse prazo.

No caso da ameaça à Saúde Pública do novo coronavírus, as medidas deverão ser sobretudo restringir a mobilidade dos cidadãos, podendo chegar ao isolamento obrigatório ou forçado. Todas as atividades públicas correm risco de ser suspensas, à excepção das reuniões políticas ou sindicais.

A circulação de veículos pode ser suspensa, ficando as autoridades do país responsáveis por assegurar os meios necessários ao cumprimento da determinação presidencial.

Desobediência

Não cumprir as medidas decretadas pela mais alta figura do Estado é crime de desobediência. Quer isto dizer que no caso de serem decretadas restrições à livre circulação, quem sair do perímetro de segurança pode ficar sujeito a termo de identidade e residência decretado por um juiz. No limite, qualquer incumpridor pode ser detido.

A execução deste período extraordinário compete ao governo. Cabe ao Conselho Superior de Defesa Nacional, Procuradoria Geral da República e Provedoria de Justiça garantir quer a legalidade democrática como os direitos dos cidadãos.

Meio gás

Esta segunda-feira não há aulas, depois do governo ter declarado já o estado de alerta. Nenhuma das escolas, creches ou universidades do país abre portas, à excepção das perto de 800 que garantem as refeições dos alunos mais carenciados e acolhem os filhos das centenas de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde.

A medida extraordinária vai estar em vigor até 27 de março e decorre do parecer do Centro Europeu para Prevenção e Combate às Doenças que recomendou a todos os países da UE o encerramento imediato dos estabelecimentos de ensino para controlar a propagação do vírus identificado em dezembro num mercado de animais vivos na China.



Além das escolas, o governou suspendeu as visitas aos lares de idosos. No público e no privado, vários hospitais estão a proibir e a desaconselhar as visitas dos familiares. Discoteca e "similares" foram obrigados a paralisar a atividade. Nenhum passageiro de cruzeiros tem ordem para desembarcar no terminal de Lisboa.

As juntas médicas da Segurança Social previstas para esta semana não se realizam. Ao Contacto, a ADSE explicou que, "para já", vai continuar a receber os profissionais que dependem da declaração de incapacidade para manter as baixas médicas que os impedem de trabalhar.