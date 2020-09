Estado de conservação dos habitats naturais no Luxemburgo é "alarmante"

Apesar das medidas tomadas em prol da conservação da natureza, "a situação dos habitats e das espécies animais e vegetais no Luxemburgo está a deteriorar-se rapidamente", denuncia um relatório do Observatório do Meio Ambiente tornado público esta quarta-feira. Estudo aponta soluções.

Ana B. Carvalho

A instituição pertence ao Ministério do Ambiente realizou um estudo aprofundado dos habitats naturais, incluindo animais e plantas, no Luxemburgo entre 2013 e 2018, com resultados que preocupam os investigadores.

As declarações do presidente do Observatório, François Benoy, são prementes: "O estado atual de conservação dos habitats naturais, das espécies selvagens de plantas e animais é altamente preocupante. Se não tomarmos medidas preventivas o mais rápido possível, muitas espécies de animais e plantas também serão extintas no Luxemburgo nos próximos anos".



Segundo o relatório, apenas um terço de todos os habitats naturais do país está em estado favorável. Das espécies animais domésticas, três quartos são considerados em perigo. Particularmente as áreas húmidas, mas também muitos habitats de campo aberto em boas condições, como por exemplo, os prados e planícies, são cada vez mais raros. No caso das espécies de animais e plantas silvestres, a situação é ainda mais dramática: 80% estão em estado de conservação precário.

No que toca aos animais, as espécies que vivem em habitats abertos ou pantanais são as mais ameaçadas: morcegos, borboletas, muitos anfíbios e todas as espécies que dependem de água limpa, como a truta do rio.

O desenvolvimento das aves, em particular, também está a preocupar o Observatório. De acordo com os dados do estudo, mais de um quarto das espécies nativas do Luxemburgo sofreram um declínio dramático das suas populações nos últimos anos ou já se extinguiram.

Segundo o relatório, no que toca aos fatores de pressão sobre o ambiente natural, o atual sistema de produção agrícola intensiva constitui o maior causador desta rápida deterioração, seguida pela desintegração e requalificação da paisagem, bem como pela mudança dos sistemas naturais. As alterações climáticas, por outro lado, parecem ter poucos efeitos atualmente na fauna e flora apesar de estarem "a aumentar de ano para ano", alerta o documento.

Mudar a forma como se pratica agricultura

Neste contexto, o Observatório do Meio Ambiente exige uma mudança fundamental na forma como o mundo natural é gerido no Grão Ducado. "Trata-se de trabalhar com e não contra a natureza", reitera a organização.

E aponta uma panóplia de medidas a tomar nomeadamente no setor da agricultura, cujo impacto na biodiversidade é "enorme" a par com a criação dde gado. Uma das sugestões é a alteração dos sistemas de agricultura intensivos para uma "produção mais amiga do ambiente o mais rápido possível". Outra das medidas sugeridas é a introdução de um prémio para projetos de agricultura sem pesticidas e sem elevado uso de fertilizantes. Outro caminho de ação poderia ser a eliminação mediata dos atuais subsídios que prejudicam a biodiversidade.

Ao mesmo tempo, as reservas naturais devem ser expandidas ao mesmo tempo que os terrenos agrícolas, o uso da terra e a urbanização devem ser feitos com cautela. O Observatório exige ainda a implementação consistente do Plano Nacional de Conservação da Natureza e a rápida implementação do Pacto de Conservação da Natureza a nível comunitário.

E continua à espera que a conservação da natureza seja "finalmente reconhecida como uma questão transversal e que seja tida em consideração em todos os investimentos e decisões políticas". O atual relatório nacional sobre o estado de conservação de habitats e espécies, é realizado a cada seis anos com base científica, e está em linha com as diretivas europeias sobre a área.

