Dois terços dos habitats naturais do Luxemburgo encontram-se num estado precário. E a biodiversidade também está em risco.

Proteção do ambiente

Estado da natureza no Luxemburgo é "preocupante"

Raymond SCHMIT A natureza no Luxemburgo está em mau estado. Esta é a conclusão de um novo relatório do Observatório do Meio Ambiente. Os peritos concordam: "O estado é preocupante".

(Editado por Tiago Rodrigues)

Os cientistas criticam sobretudo a agricultura intensiva. A aplicação excessiva de fertilizantes, frequentemente no momento errado, e a utilização de pesticidas perturbam o equilíbrio natural e põem em perigo a biodiversidade, afirmam.



O Observatório do Meio Ambiente é um organismo composto principalmente por cientistas. Inclui representantes do Ministério do Ambiente, da Administração da Natureza e das Florestas, do Gabinete de Gestão da Água, da Universidade do Luxemburgo, dos municípios, dos sindicatos comunitários e das organizações de proteção da natureza e do ambiente.

O comité, presidido por François Benoy, produz o seu relatório sobre o estado do meio ambiente de quatro em quatro anos. O mais recente abrange o período de observação de 2017 a 2021 e conclui que, apesar dos ambiciosos objetivos estabelecidos no plano nacional de conservação da natureza, o estado dos habitats naturais para animais e plantas tem continuado a deteriorar-se.

Dois terços dos habitats em risco

O relatório revela que cerca de dois terços dos habitats naturais do Luxemburgo se encontram num estado precário. O mesmo se aplica à biodiversidade, cuja preservação, juntamente com as alterações climáticas, será um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade nos próximos anos.

Cientistas dizem que o estado da natureza no Luxemburgo é preocupante. Foto: Anouk Antony

Contudo, os autores do relatório concluem também que foram feitos progressos em algumas áreas. Ao mesmo tempo, advertem que são urgentemente necessários mais esforços nos próximos anos.

De acordo com Nora Elvinger, agente do Ministério da Proteção Ambiental e responsável pela coordenação no Observatório, o relatório, que também será enviado à Comissão Europeia, conclui que 50% dos habitats naturais estão em mau estado, 18% são descritos como inadequados e em apenas 9% é emitida uma boa nota.

O estado das paisagens piorou

As paisagens abertas e as zonas húmidas são consideradas como estando em risco. Em comparação com o período de monitorização anterior, o seu estado continuou a deteriorar-se. Em contrapartida, as paisagens rochosas e os habitats florestais têm tido um bom desempenho.

Dois terços dos habitats naturais do Luxemburgo encontram-se num estado precário. Foto: Arquivo LW

Três quartos das espécies no Luxemburgo estão em perigo de extinção. São os animais e as plantas que dependem de paisagens abertas e zonas húmidas que estão a perder. Por exemplo, foi observado um novo declínio no número de morcegos. Isto também se aplica às espécies mais comuns no país, como o pipistrelle comum.



Por outro lado, algumas espécies estão de regresso, como o castor. O maior roedor europeu, que foi considerado extinto no Luxemburgo durante décadas, foi agora novamente observado em 39 locais. Além do castor, também o sapo de árvore está na lista ascendente.

Populações de aves são estáveis

A situação é semelhante no caso das aves. Foi registado um total de 133 espécies no Luxemburgo. Na maior parte, as populações são estáveis, mas um quarto é considerado em risco. E, mais uma vez, os habitantes da paisagem agrícola e das zonas húmidas estão particularmente ameaçados.

De acordo com o relatório, as populações do picanço-grande, da perdiz-cinzenta e do abibe, entre outros, sofreram um colapso dramático. O desenvolvimento da coruja-pequena, por outro lado, é visto como positivo. Graças a medidas de proteção específicas, a espécie de coruja mais pequena do Luxemburgo está de novo em ascensão.

Entretanto, a população da coruja-pequena voltou a estabilizar-se. Foto: Marc Thiel / Arquivo LW

Além da agricultura industrial, os cientistas também identificaram outras causas para o perigo dos habitats naturais e o declínio das espécies associadas. Estes incluem a urbanização e fragmentação da paisagem, bem como alterações nos sistemas naturais. Apenas em sexto lugar surgem as alterações climáticas. Segundo os peritos, isto pode tornar-se ainda mais percetível se o desenvolvimento não for contrariado.

Segundo Jacques Pir, membro do Movimento Ecológico, foi cientificamente provado que a agricultura é um dos principais poluidores. Por conseguinte, os peritos apelam claramente a um repensar da política agrícola, porque o uso excessivo de fertilizantes e pesticidas não só prejudica a biodiversidade, como também põe em perigo as águas subterrâneas. Por exemplo, atualmente 100 nascentes em todo o país já não podem ser utilizadas para a produção de água potável devido a resíduos de pesticidas.

Outra crítica é que o número de cabeças de gado no Luxemburgo é demasiado elevado. Isto deve ser adaptado aos terrenos de pastagem disponíveis. A fim de parar a perda de espécies, 30% das pastagens e 25% das terras aráveis teriam de ser geridas de forma quase natural.

Subsidiar a agricultura também não é do agrado dos autores do relatório. Exigem um repensar e uma utilização orientada dos recursos financeiros. Infelizmente, lamentam, a distribuição de fundos ainda se baseia no princípio do regador.

(Artigo originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort)



