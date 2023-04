Missão está prevista para o final de 2024. Regresso dos humanos a este satélite vai acontecer 50 anos depois.

Sociedade 2 min.

Espaço

Esta segunda-feira são conhecidos os astronautas que vão à Lua

AFP Missão está prevista para o final de 2024. Regresso dos humanos a este satélite vai acontecer 50 anos depois.

A NASA anuncia esta segunda-feira os nomes dos quatro astronautas que irão orbitar a Lua no final de 2024 como prelúdio para o regresso dos humanos a este satélite natural após uma ausência de meio século.

As identidades dos três americanos e o canadiano que vão integrar a tripulação do Artemis 2 serão anunciadas às 10h (17h no Luxemburgo), a partir das instalações da NASA em Houston, no Texas.

Serão os primeiros humanos a viajar para a Lua - sem pisar o solo, no entanto, - desde a última missão Apollo em 1972.

A NASA planeia enviar a primeira mulher e a primeira pessoa de cor para a Lua nesta missão, enquanto que o programa Apollo levou 12 homens, todos brancos, para a Lua.

A agência espacial americana pretende assinar o regresso dos homens ao satélite natural da Terra com o estabelecimento de uma presença duradoura com a construção de uma base na superfície lunar e de uma estação espacial na sua órbita.

Missão cumprida. NASA conseguiu desviar órbita de asteroide Este foi o primeiro teste da humanidade para defender a Terra de futuros objetos espaciais.

Teste para ir a Marte

Aprender a viver na Lua deverá permitir testar todas as tecnologias necessárias para uma viagem de ainda maior complexidade: enviar uma tripulação a Marte.

A data de lançamento do Artemis 2 está atualmente agendada para novembro de 2024. A missão terá a duração de cerca de dez dias. Os quatro astronautas embarcarão no foguetão SLS da NASA, o foguetão mais poderoso do mundo atualmente.

A equipa vai seguir na cápsula Orion que os levará à volta da Lua. Quando regressarem, aterrarão no oceano. Até agora, o foguetão SLS só voou uma vez, na missão Artemis 1. O aparelho enviou a cápsula Orion vazia para a Lua numa missão de teste que durou pouco mais de 25 dias.

A cápsula regressou com sucesso à Terra em dezembro. "Correu tão bem que acrescentámos testes adicionais durante o voo", disse o chefe da NASA, Bill Nelson, na quarta-feira.

"E agora vamos adicionar-lhe uma tripulação", acrescentou. Bill Nelson disse ainda estar convicto que uma missão a Marte poderia ser enviada até 2040.

O primeiro luxemburguês a ir à lua é um robô A empresa ispace está a construir um robô para as próximas missões espaciais. Vai extrair rochas lunares e entregá-las à NASA.

"O Espaço é complicado"

Todos os astronautas "ativos" (atualmente 41) eram oficialmente elegíveis para fazer parte do Artemis 2. Mas o processo de seleção é mantido em segredo.

No final de agosto, o então chefe do gabinete dos astronautas, Reid Wiseman, disse que estava à procura de conhecimentos técnicos e espírito de equipa nos candidatos selecionados.

Desde então, renunciou ao cargo e é um dos astronautas elegíveis. O novo Astronauta-Chefe, Joe Acaba, substituiu-o e está na linha da frente do processo de tomada de decisões.

Os astronautas que não foram escolhidos ainda podem ter a esperança de serem selecionados para o Artemis 3, que vai aterrar na Lua pela segunda vez. A missão está oficialmente agendada para finais de 2025, embora o calendário seja altamente incerto nesta fase.

"O espaço é complicado", disse Bill Nelson na quarta-feira. "É preciso esperar até se ter a certeza de que é o mais seguro possível". "Não estou muito preocupado com o calendário. Não nos vamos lançar sem que seja a altura certa", acrescentou.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.