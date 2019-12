E prevê-se que 2019 será o segundo ou terceiro ano mais quente desde que há registo. Os dados da Organização Meteorológica Mundial foram apresentados na COP25, em Madrid.

Esta década poderá ser a mais quente de sempre

Telma MIGUEL E prevê-se que 2019 será o segundo ou terceiro ano mais quente desde que há registo. Os dados da Organização Meteorológica Mundial foram apresentados na COP25, em Madrid.

Depois de 2018 ter sido o quarto ano mais quente desde que há registos meteorológicos, 2019 (com o total dos dias ainda por contabilizar) poderá ser o segundo ou o terceiro ano mais quente de sempre. O Estado do Clima Global para 2019 - um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), cuja versão final será apresentada em março - indica ainda que este será o decénio mais quente desde que há registos.

As temperaturas de 2010 a 2019 foram 1,1ºC acima do período pré revolução industrial, o que poderá colocar o planeta em risco de ficar abaixo dos níveis de segurança definidos nos Acordos de Paris, que é de até 1,5ºC. De acordo com o secretário geral da OMM, Petteri Taalas, os impactos das concentrações de CO2 na atmosfera estão ter ja consequências dramáticas e bem evidentes nos seres vivos.

Ao longo do ano de 2019, foram registados vários fenómenos provocados por condições meteorológicas extremas, com impactos severos. Foi o caso dos fogos imparáveis na Califórnia, na Austrália, no Ártico e na Amazónia, a onda de calor na Gronelândia, as cheias imprevisíveis na Europa, os furacões e os ciclones em vários pontos e, menos visível, mas igualmente dramática, a acidificação dos oceanos. Vários recordes têm vindo a ser consistentemente batidos.

Durante o ano que está a acabar as temperaturas nas águas menos profundas dos oceanos, cuja medição começou nos anos 1950, excederam todas as observações anteriores. E a quantidade de gelo no Ártico em Setembro foi a menor desde que há registo. Como consequência mediática, proliferaram imagens de ursos polares famintos nos jornais e nas redes sociais.

“A situação está a piorar”, resumiu Petteri Taalas, apelando para que se tomem medidas urgentes para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera.

No célebre gráfico que recria um código de barras mas com as temperaturas a passarem de azul a vermelho de 1858 a 2018 (emitido este ano pelo Institute for Environmental Analytics), haverá mais uma linha vermelho muito escuro a representar o ano de 2019.

Gráfico que mostra a evolução do aquecimento do planeta (riscas a vermelho) entre 1850-2018. Foto: Institute for Environmental Analytics





Na abertura da Cimeira Anual sobre Alterações Climáticas, COP25, que está a decorrer em Madrid, António Guterres, secretário-geral da ONU alertou os governos mundiais para o pouco tempo que há para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, publicado na semana anterior, já estipulara que as emissões têm que começar a cair 7,6% ao ano, e já a partir de 2020, para as temperaturas globais se manterem abaixo do 1.5º C de aquecimento global.